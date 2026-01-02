स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (UPKL) सीजन 2 के आठवें दिन के मुकाबले समाप्‍त हो चुके हैं। नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले जा रहे टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक रोमांचक मैच देखने को मिल रहे हैं। 8वें दिन लखनऊ लायंस ने अवध रामदूत को एकतरफा हराया। इसके बाद यमुना योद्धाओं ने रोमांचक मुकाबले में काशी किंग्स के अजेय क्रम को विराम दिया। ब्रिज स्टार्स ने हाफ टाइम के बाद फिर से अपना दबदबा कायम करते हुए कानपुर वॉरियर्स को करारी शिकस्त दी।

लखनऊ लायंस ने अवध रामदूत को हराया दिन के पहले मैच ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि लखनऊ लायंस UPKL सीजन 2 में क्यों अग्रणी बनी हुई है। उन्होंने अवध रामदूत को 48-33 से हराया। लखनऊ ने शुरुआत में ही अपना दबदबा कायम कर लिया। युवा रेडर शिवम चौधरी लगातार खतरा बने रहे और उन्‍होंने अवध को दबाव में रखा। लखनऊ ने दो ऑल-आउट किए और एक महत्वपूर्ण अंतर बना लिया। हाफ टाइम तक लखनऊ ने 13 अंकों की बढ़त बना ली थी।

ब्रेक के बाद अवध ने वापसी करने की कोशिश की। मैट पर केवल तीन खिलाड़ी रह जाने के बावजूद लखनऊ ने सफलतापूर्वक बचाव किया। शिवम ने दूसरे हाफ में एक और प्रभावशाली रेड लगाकर अवध की गति को रोक दिया और लखनऊ ने शांत भाव से मुकाबले को संभाला और एक और शानदार जीत हासिल की।

काशी किंग्स को मिली पहली हार दिन का दूसरा मैच टूर्नामेंट के अब तक के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक साबित हुआ। यमुना योद्धाओं ने काशी किंग्स को 34-32 से हराकर अब तक अपराजित रही काशी किंग्स को यूपीकेएल सीजन 2 में पहली हार दी। काशी किंग्स ने हाफ टाइम तक तीन अंकों की बढ़त बना ली। हालांकि, यमुना ने अंतर को बढ़ने नहीं दिया और अनुशासित रक्षा के दम पर काशी किंग्स के करीब बनी रही।

दूसरे हाफ की शुरुआत में यमुना योद्धाओं ने काशी किंग्स को ऑल-आउट किया, जिससे मैच का रुख पूरी तरह से बदल गया। इस चरण ने यमुना को चार अंकों की बढ़त दिला दी। काशी किंग्स ने जवाब देते हुए आक्रामक रेडिंग और महत्वपूर्ण रक्षात्मक बचावों के दम पर अंतर को लगातार कम किया। अंतिम क्षणों में उन्होंने अंतर को घटाकर मात्र एक अंक कर दिया, जिससे ड्रॉ के लिए एक रोमांचक अंतिम रेड की स्थिति बन गई। यमुना की रक्षा पंक्ति दबाव में भी मजबूती से डटी रही, निर्णायक टच को रोककर एक कठिन जीत हासिल की।

पूर्वांचल पैंथर्स को मिली हार दिन का तीसरा मैच एक बार फिर उदय डबास के दबदबे में ही सिमट गया। गजब गाजियाबाद ने पूर्वांचल पैंथर्स को 37-31 से हराया। यह मुकाबला उतार-चढ़ाव से भरा रहा। गजब ने आक्रामक रेड और मजबूत रक्षा पंक्ति का संयोजन करते हुए शुरुआती बढ़त बनाई और पूर्वांचल को बैकफुट पर धकेल दिया। उनके दबाव का नतीजा यह हुआ कि गजब ने शुरुआती ऑल-आउट हासिल किया, जिससे गजब को मजबूत आधार मिला और हाफ टाइम तक 22-11 की बढ़त बना ली।

ब्रेक के बाद पूर्वांचल पैंथर्स नए जोश के साथ मैदान में उतरे और उन्हें ऋतिक राठी से प्रेरणा मिली, जिनकी शानदार रेड के परिणामस्वरूप गजब के खिलाफ ऑल-आउट हुआ। इस क्षण ने पूर्वांचल को जोरदार वापसी के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 11 अंकों के अंतर को घटाकर मात्र तीन अंक कर दिया, जिससे मुकाबला एक बार फिर रोमांचक हो गया।

अंतिम मिनटों में तनाव बढ़ने के साथ दोनों टीमों ने शानदार टैकल और जोखिम भरी रेड के जरिए अंक हासिल किए। मैच के अंत में गजब के पास मामूली बढ़त थी, तभी उदय डबास ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक अंतिम सुपर रेड में तीन अंक हासिल किए, जिससे पूर्वांचल की उम्मीदें खत्म हो गईं और जीत पक्की हो गई।

ब्रिज स्टार्स ने कानपुर वॉरियर्स पर जीत दर्ज की आठवें दिन के अंतिम मैच में ब्रिज स्टार्स ने कानपुर वॉरियर्स पर 36-24 से जीत दर्ज की। पहले हाफ में कानपुर ने कुछ देर के लिए वापसी की कोशिश की, लेकिन ब्रिज स्टार्स ने शुरुआत में ही बढ़त बना ली और कानपुर को वापसी के लिए मजबूर करते हुए दो अंकों की बढ़त हासिल कर ली। कानपुर ने जवाब दिया, अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत किया और ब्रिज पर एक ऑल-आउट करने में सफल रहे। ब्रिज स्टार्स ने वापसी करते हुए मैच में अपनी पकड़ मजबूत की और हाफ टाइम तक अंतर को तीन अंकों तक कम कर दिया।