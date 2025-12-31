Language
    UPKL: वापसी, दबदबा और पहला टाई-ब्रेकर... रोमांचक रहे सीजन-2 के छठे दिन के मुकाबले

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:41 PM (IST)

    यूपी कबड्डी लीग में 31 दिसंबर को चार मुकाबले खेल गए। पहले मुकाबले में अलीगढ़ टाइगर्स ने कानपुर वॉरियर्स को हराया। दूसरे मुकाबले में लखनऊ लायंस ने जेडी ...और पढ़ें

    यूपी कबड्डी लीग।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नोएडा। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (UPKL) सीजन 2 के छठे दिन नोएडा इंडोर स्टेडियम में कई मुकाबले खेले गए। इन मुकाबलों में दूसरे हाफ की वापसी और एकतरफा जीत से लेकर लीग का पहला टाई-ब्रेकर शामिल था। कानपुर वॉरियर्स ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए अलीगढ़ टाइगर्स को हराया।

    अलीगढ़ टाइगर्स बिना मुख्य रेडर विनय के मैदान में उतरे, जिसकी जिम्मेदारी कुणाल भाटी पर थी, जिन्होंने पहले हाफ में टीम का आत्मविश्वास से नेतृत्व किया। कुणाल ने प्रभावशाली रेडिंग का प्रदर्शन किया, लगातार स्कोर किया और अलीगढ़ को शुरुआती ऑल-आउट करने में मदद की। टाइगर्स ने हाफटाइम तक बढ़त बनाए रखी, पांच अंकों की बढ़त के साथ।

    ब्रेक के बाद मुकाबला पलट गया, क्योंकि कानपुर वॉरियर्स ने खुद को संभाला और अपने डिफेंस को मजबूत किया। कुणाल को चोट लगने के कारण, कानपुर ने स्थिति का फायदा उठाया। सुशांत चौधरी ने मैच में शानदार 17 रेड पॉइंट्स के साथ मैच खत्म किया। कानपुर ने धीरे-धीरे अंतर कम किया और पांच अंकों की बढ़त बनाई और आखिरी चरणों को प्रभावी ढंग से मैनेज करके एक अच्छी वापसी वाली जीत हासिल की।

    लखनऊ लायंस ने जेडी नोएडा निन्जास को हराया

    अजेय रहे लखनऊ लायंस ने दिन के दूसरे मैच में जेडी नोएडा निन्जास पर 42-21 की शानदार जीत के साथ UPKL सीजन 2 में अपना दबदबा जारी रखा। मुकाबला एक रणनीतिक रक्षात्मक लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, जिसमें दोनों टीमों ने मुख्य रेडर्स को नियंत्रण में रखा। पहला हाफ करीबी मुकाबला रहा, जिसमें लखनऊ लायंस हाफटाइम में एक अंक की मामूली बढ़त पर थी।

    दूसरे हाफ में एक निर्णायक बदलाव आया, क्योंकि लखनऊ का डिफेंस तेजी से प्रभावी होता गया। निशांत रघुवंशी और मोहम्मद अमान ने एक अनुशासित रक्षात्मक इकाई का नेतृत्व किया जिसने बार-बार जेडी नोएडा के रेडिंग विकल्पों को बंद कर दिया।

    दूसरी ओर, युवा रेडर आकाश नैन ने प्रभावशाली रेड के साथ कदम बढ़ाया, जिसे अर्जुन देशवाल और आर्य ने अच्छा समर्थन दिया। लखनऊ ने दूसरे हाफ में तीन ऑल-आउट किए और मुकाबले में अपना 100 प्रतिशत जीत का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए निर्णायक बढ़त बना ली।

    अवध रामदूत ने टाई-ब्रेकर थ्रिलर में गंगा किंग्स को हराया

    अवध रामदूत ने मिर्जापुर के गंगा किंग्स को एक रोमांचक टाई-ब्रेकर में 44-38 से हराकर अपनी हिम्मत का परिचय दिया, जो UPKL सीजन 2 का पहला टाई-ब्रेकर मैच था। मुकाबला शुरू से ही बराबरी का था, दोनों टीमें रेड पॉइंट ले रही थीं और सही समय पर सुपर टैकल कर रही थीं। किसी भी टीम ने दूसरी टीम को आगे नहीं निकलने दिया और अवध रामदूत ने थोड़ी बढ़त बनाकर हाफ टाइम तक तीन अंकों की बढ़त बना ली।

    दूसरे हाफ की शुरुआत में, अवध ने एक शुरुआती ऑल-आउट करके अपनी बढ़त और बढ़ा ली, जिससे पांच अंकों का अंतर हो गया। गंगा किंग्स ने मजबूती से जवाब दिया। लगातार रेडिंग और बेहतर रक्षात्मक तालमेल से धीरे-धीरे अंतर को कम किया और फिर अपना ऑल-आउट करके कुछ समय के लिए गति अपने पक्ष में कर ली। आखिरकार स्कोर 34-34 पर बराबर हो गया, जिससे मैच लीग के पहले टाई-ब्रेकर में चला गया।

    टाई-ब्रेकर में, अवध रामदूत ने बेहतर संयम और प्रदर्शन दिखाया। आक्रामक रेडिंग और स्मार्ट निर्णय लेने, जिसमें एक महत्वपूर्ण सुपर रेड भी शामिल था, अवध ने टाई-ब्रेकर में कुल 10 अंक हासिल करके मुकाबला 44-38 से जीत लिया, जो इस सीजन के अब तक के सबसे रोमांचक मैचों में से एक था।

    काशी किंग्स ने बृज स्टार्स को हराया

    काशी किंग्स ने UPKL सीजन 2 में अपनी अजेय बढ़त को जारी रखते हुए दिन के चौथे मैच में बृज स्टार्स को 44-39 से हराया। काशी ने अच्छी शुरुआत की, अर्जुन सिरोही ने शुरुआती सुपर रेड करके अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। बृज स्टार्स ने अच्छा जवाब दिया और गैप कम किया। काशी ने जल्दी रिकवर किया, जिससे बृज हाफ टाइम तक सिर्फ़ दो पॉइंट की बढ़त बनाए रख सका।

    दूसरे हाफ में मोमेंटम निर्णायक रूप से काशी के पक्ष में चला गया क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही ऑल-आउट कर दिया। टर्निंग पॉइंट तब आया जब युवा रेडर गौरव कुमार, जिन्हें दूसरे ऑल-आउट को रोकने के लिए कुछ समय के लिए लाया गया था, ने एक महत्वपूर्ण चार-पॉइंट सुपर रेड किया, जिससे मैच मजबूती से काशी के पक्ष में हो गया, जिसके बाद उन्हें फिर से सब्स्टीट्यूट कर दिया गया। अंत में बृज काशी की बढ़त को रोक नहीं पाए और किंग्स ने मैच जीत लिया।