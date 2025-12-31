Language
    UPKL Season 2: गंगा किंग्स ने दर्ज की सीजन की पहली जीत, लखनऊ लायंस का विजयी रख बरकरार

    Digital Desk Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:19 PM (IST)

    UPKL Season 2: गंगा किंग्स ने दर्ज की सीजन की पहली जीत

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली।  उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (UPKL) सीजन 2 के पांचवें दिन नोएडा इंडोर स्टेडियम में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। पांचवें दिन के खेल में शानदार वापसी, एकतरफा जीत और आखिरी पलों तक चले रोमांच ने फैंस को खूब एंटरटेन किया। जहां मिर्जापुर की गंगा किंग्स ने इस सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की, तो वहीं,लखनऊ लायंस का विजयी रथ जारी रहा।

    मिर्जापुर की गंगा किंग्स ने लगातार तीन हार के बाद आखिरकार जीत का स्वाद चखा। उन्होंने कड़े मुकाबले में जेडी नोएडा निंजास को दो अंकों से हराया।

    मैच की शुरुआत बराबरी की रही, लेकिन पहले हाफ में जेडी नोएडा निंजास ने आक्रामक रेडिंग के दम पर बढ़त बना ली। रचित यादव के शानदार प्रदर्शन की बदौलत निंजास हाफटाइम तक आठ अंकों से आगे थे।

    दूसरे हाफ में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। गंगा किंग्स ने एक अहम सुपर रेड में तीन खिलाड़ियों को आउट कर वापसी की नींव रखी और इसके बाद ऑलआउट कर मुकाबले में जान डाल दी। इसके बाद एक और ऑलआउट ने गंगा को बढ़त दिला दी।

    दूसरे हाफ में गंगा की डिफेंस बेहद मजबूत दिखी और रचित यादव को शांत रखा गया। अमित नगर ने अहम मौकों पर पॉइंट्स जुटाए। आखिरी मिनटों में गंगा किंग्स ने संयम बनाए रखा और सीजन की पहली जीत अपने नाम की।

    लखनऊ लायंस का विजयी रथ जारी

    लखनऊ लायंस ने अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए कानपुर वॉरियर्स को 38-27 से हराया। शुरुआत से ही लखनऊ ने मैच पर नियंत्रण रखा। मजबूत डिफेंस और तेज रेडिंग के दम पर उन्होंने दो ऑलआउट किए और लगातार बढ़त बनाते चले गए।

    अर्जुन देशवाल की एक बेहतरीन सुपर रेड ने मैच को पूरी तरह लखनऊ के पक्ष में मोड़ दिया।

    कानपुर की ओर से सुशांत ने 10 रेड पॉइंट्स लेकर संघर्ष किया, लेकिन टीम को पर्याप्त साथ नहीं मिला। दूसरे हाफ में भी लखनऊ ने दबदबा बनाए रखा और एक और आसान जीत दर्ज की।

    यमुना योद्धाओं की दमदार जीत

    यमुना योद्धास ने पूर्वांचल पैंथर्स को 48-31 से हराकर एकतरफा मुकाबला अपने नाम किया। यमुना ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और हाफटाइम तक 25–15 की मजबूत बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में लगातार दो ऑलआउट कर उन्होंने मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया।

    रेडिंग में रितिक शर्मा लगातार खतरा बने रहे, जबकि लक्ष्य ने भी अहम योगदान दिया। यमुना योद्धास ने पूरे मैच में बढ़त बनाए रखी और शानदार जीत हासिल की।

    बृज स्टार्स की जोरदार वापसी

    दिन के आखिरी मुकाबले में बृज स्टार्स ने शानदार वापसी करते हुए संगम चैलेंजर्स को 45–38 से हराया। पहले हाफ में संगम चैलेंजर्स सात अंकों से आगे थे, लेकिन बृज स्टार्स ने हार नहीं मानी। दूसरे हाफ में निखिल चौधरी की अहम सुपर रेड और फिर ऑलआउट ने मैच का रुख पलट दिया।

    निखिल ने एक महत्वपूर्ण सुपर टैकल भी किया, जिससे बृज की वापसी और मजबूत हुई। अंत में बृज स्टार्स ने डिफेंस कसते हुए निर्णायक ऑलआउट किया और मुकाबला अपने नाम कर लिया।

