UPKL Season 2: 11वें दिन के उलटफेर से प्वाइंट्स टेबल में मची खलबली, गाजियाबाद ने लगाई लंबी छलांग

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (UPKL) सीजन 2 के 11वें दिन का खास पल रहा जब भारतीय एक्टर, डायरेक्टर और प्रो पंजा लीग के सह-मालिक परवीन डबास नोएडा इंडोर स्टेडियम में मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी ने खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना कर दिया।। उन्होंने स्टेडियम में पहुंचकर खिलाड़ियों और अधिकारियों से बातचीत की।

वहीं, आकाश कुमार के आखिरी पलों के शानदार प्रदर्शन ने मिर्जापुर के गंगा किंग्स को लगातार दूसरी जीत दिलाई। मिर्जापुर के गंगा किंग्स ने अलीगढ़ टाइगर्स को 34-32 से हराया। 11वें दिन के खेल के बाद UPKL Season 2 की अंक तालिका में तगड़ा फेरबदल देखने को मिला।

संगम चैलेंजर्स के तूफान के आगे काशी किंग्स पस्त संगम चैलेंजर्स ने सीजन का अपना सबसे आक्रामक खेल दिखाते हुए काशी किंग्स को हराया। खेल के शुरुआती 4 मिनट में ही काशी को 'ऑल-आउट' कर संगम ने ये दिखा दिया था कि वह किस इरादे के साथ उतरे है। हाफ टाइम तक संगम 13 अंकों से आगे था। दूसरे हाफ में भी कहानी नहीं बदली और संगम ने एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज की।

बृज स्टार्स का कमाल का डिफेंस बृज स्टार्स बनाम अवध रामदूत का मैच शानदार रहा, जिसमें बृज स्टार्स ने अवध के स्टार रेडर अभिमन्यु रघुवंशी और आशीष भाटी को पूरे मैच में खूब परेशान किया। 36–13 का स्कोरकार्ड बताता है कि बृज के डिफेंडर्स ने अवध की दीवारों को कितनी बेरहमी से ढहाया। पूरे मैच में तीन बार 'ऑल-आउट' करना बृज की रणनीति की बड़ी जीत रही।