UPKL: गाजियाबाद ने किया गजब का प्रदर्शन, मिर्जापुर ने पूर्वांचल पैंथर्स को मारा पंजा

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। नोएडा इंडोर स्टेडियम में उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (UPKL) सीजन 2 का दसवां दिन अब तक के सबसे निर्णायक मुकाबलों में से एक साबित हुआ। मैच का रुख बदलने वाली वापसी से लेकर दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर ने शुरुआती पिछड़ने के बाद बेहतरीन वापसी की। गजब गाजियाबाद ने कानपुर के पलटवार को नाकाम कर दिया।

गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर ने शुरुआती पिछड़ने के बाद पूर्वांचल पैंथर्स को हराया गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर ने मुश्किल शुरुआत के बाद शानदार वापसी करते हुए पूर्वांचल पैंथर्स पर 44-33 की शानदार जीत के साथ सीजन की अपनी दूसरी जीत दर्ज की। पूर्वांचल पैंथर्स ने मैच की शुरुआत तेज गति से की और शुरुआती चरणों में सात अंकों की बढ़त बना ली। गंगा किंग्स को शुरू में दबाव को संभालने में संघर्ष करना पड़ा। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत किया।

निर्णायक मोड़ तब आया जब गंगा किंग्स ने पूर्वांचल पैंथर्स पर ऑल-आउट दागकर मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। इस चरण ने गंगा को पिछड़ने के बावजूद पहले की स्थिति को सुधारने और हाफ-टाइम तक तीन अंकों की बढ़त बनाने का मौका दिया।

दूसरे हाफ में पूर्वांचल ने वापसी करने और अंतर को कम करने का प्रयास किया, लेकिन गंगा ने समझदारी से खेल को संभाला। अमित नागर के तीन अंकों के सुपर रेड ने पूर्वांचल के वापसी के प्रयास को विफल कर दिया, और गंगा ने इसके बाद एक और ऑल-आउट दागकर मैच को लगभग अपने नाम कर लिया। इसके बाद गंगा ने अपना नियंत्रण बनाए रखा और आसानी से मैच जीत लिया।

गजब गाजियाबाद ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की गजब गाजियाबाद ने दिन के दूसरे मैच में कानपुर वॉरियर्स पर कड़े मुकाबले में 34-29 से जीत हासिल करके टाप चार में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। कानपुर वॉरियर्स ने शुरुआत में आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की, लेकिन गजब ने मैच के बीच में निर्णायक बढ़त बनाकर नियंत्रण हासिल कर लिया।

गजब ने कानपुर को ऑल आउट किया, उसके बाद सुपर रेड लगाई और फिर एक और ऑल आउट करके 13 अंकों की बढ़त बना ली और कानपुर पर लगातार दबाव बनाए रखा। कानपुर वॉरियर्स ने दूसरे हाफ में जुझारूपन दिखाते हुए जोरदार वापसी की और ऑल-आउट करके अंतर को 5 अंकों तक कम कर दिया। हालांकि, गजब गाजियबाद ने अंतिम मिनटों में एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की।

ब्रिज स्टार्स ने दूसरे हाफ में दबदबा बनाते हुए जेडी नोएडा निन्जास को हराया ब्रिज स्टार्स ने संयमित और अनुशासित प्रदर्शन करते हुए जेडी नोएडा निन्जास को 37-23 से हराया और एक कड़े मुकाबले को एक आरामदायक जीत में बदल जेडी नोएडा निन्जास ने शुरुआती ऑल-आउट करके पहला हमला किया और दो अंकों की बढ़त प्राप्त की। ब्रिज स्टार्स ने धैर्य के साथ जवाब दिया।

निर्णायक क्षण दूसरे हाफ में आया जब ब्रिज स्टार्स ने जेडी नोएडा निंजास पर ऑल-आउट दागकर मैच का रुख पूरी तरह से अपने पक्ष में मोड़ लिया। ब्रिज स्टार्स ने अपनी तीव्रता बढ़ाई और जल्द ही एक और ऑल-आउट दागकर बढ़त को और मजबूत कर दिया और जेडी नोएडा को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

अवध रामदूत ने यमुना योद्धाओं को हराया रोमांचक मुकाबले में अवध रामदूत विजयी रहे और उन्होंने यमुना योद्धाओं को 44-40 से हराया। अवध ने शुरुआती नौ मिनट के भीतर ही ऑल-आउट करके बढ़त बना ली। ब्रेक के बाद यमुना योद्धाओं ने जोरदार वापसी की, खेल की गति बढ़ाई और फिर से शुरू होने के सात मिनट के भीतर ही स्कोर बराबर कर दिया। अवध ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर से लय हासिल की और 10 अंकों की बढ़त बना ली, जिससे लग रहा था कि उन्होंने मैच पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है।

हालांकि, यमुना ने हार नहीं मानी। रितिक शर्मा की एक महत्वपूर्ण सुपर रेड के परिणामस्वरूप अवध को ऑल-आउट मिला और सिर्फ दो मिनट शेष रहते स्कोर बराबर हो गया। अवध रामदूतों ने अंतिम क्षणों में संयम दिखाया, महत्वपूर्ण रेड और रक्षात्मक बचाव करते हुए बढ़त बनाई और जीत हासिल की।

लखनऊ लायंस और काशी किंग्स की टक्‍कर दिन के आखिरी मैच में लीग तालिका में शीर्ष पर मौजूद दो टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। लखनऊ लायंस ने काशी किंग्स पर 48-29 की शानदार जीत दर्ज करते हुए टॉप पर अपनी स्थिति बरकरार रखी। अर्जुन देशवाल ने दो विस्फोटक सुपर रेड किए, जिनमें से दोनों में काशी किंग्स ऑल आउट हो गईं।