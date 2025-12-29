फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में कांस्य जीतने वाली कोनेरू हंपी और अर्जुन को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

पीटीआई, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोहा में फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य जीतने वाली कोनेरू हंपी और ओपन वर्ग के कांस्य पदक विजेता अर्जुन एरिगेसी को सोमवार को बधाई दी। पीएम ने भारत के इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोदी ने एक्स पर लिखा कि दोहा में 2025 फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली कोनेरू हंपी को हार्दिक बधाई। मोदी ने एक अन्य संदेश में लिखा कि चैंपियनशिप के ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगैसी पर गर्व है।

टाई ब्रेक में गया मैच हंपी इस चैंपियनशिप में तीसरा खिताब जीतने के बेहद करीब पहुंचकर भी चूक गईं और टाईब्रेक नियमों के कारण उन्हें महिला वर्ग में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप के 11वें और अंतिम दौर के बाद हंपी 8.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहीं, लेकिन टाईब्रेक में पिछड़ने के कारण वह तीसरे स्थान पर खिसक गईं। हंपी ने 2019 और 2024 में विश्व रैपिड खिताब जीता था।

वह चीन की झू जिनर और रूस की ग्रैंडमास्टर अलेक्जेंड्रा गोर्याचकिना के साथ समान अंक लेकर आगे रहीं। हालांकि फिडे के टाईब्रेक नियमों के आधार पर हंपी (69, 74 और 2335) झू (72.5, 77.5 और 2410) और गोर्याचकिना (71.5, 77 और 2360) से पीछे रह गईं। टाईब्रेक मुकाबले में गोर्याचकिना ने झू जिनर को 1.5-0.5 से हराकर पहली बार विश्व रैपिड खिताब।

रिकॉर्ड बनने का मौका चूका हंपी के लिए यह हार इसलिए भी ज्यादा पीड़ादायक रही क्योंकि अंतिम दौर में यदि वह युवा भारतीय खिलाड़ी बी. साविता श्री के विरुद्ध जीत दर्ज कर लेतीं तो नौ अंकों के साथ इतिहास रचते हुए तीसरी बार विश्व रैपिड चैंपियन बन जातीं, जो अब तक किसी महिला खिलाड़ी ने हासिल नहीं किया है।