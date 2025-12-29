फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में कांस्य जीतने वाली कोनेरू हंपी और अर्जुन को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई
पीटीआई, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोहा में फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य जीतने वाली कोनेरू हंपी और ओपन वर्ग के कांस्य पदक विजेता अर्जुन एरिगेसी को सोमवार को बधाई दी। पीएम ने भारत के इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की।
मोदी ने एक्स पर लिखा कि दोहा में 2025 फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली कोनेरू हंपी को हार्दिक बधाई। मोदी ने एक अन्य संदेश में लिखा कि चैंपियनशिप के ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगैसी पर गर्व है।
टाई ब्रेक में गया मैच
हंपी इस चैंपियनशिप में तीसरा खिताब जीतने के बेहद करीब पहुंचकर भी चूक गईं और टाईब्रेक नियमों के कारण उन्हें महिला वर्ग में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप के 11वें और अंतिम दौर के बाद हंपी 8.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहीं, लेकिन टाईब्रेक में पिछड़ने के कारण वह तीसरे स्थान पर खिसक गईं। हंपी ने 2019 और 2024 में विश्व रैपिड खिताब जीता था।
वह चीन की झू जिनर और रूस की ग्रैंडमास्टर अलेक्जेंड्रा गोर्याचकिना के साथ समान अंक लेकर आगे रहीं। हालांकि फिडे के टाईब्रेक नियमों के आधार पर हंपी (69, 74 और 2335) झू (72.5, 77.5 और 2410) और गोर्याचकिना (71.5, 77 और 2360) से पीछे रह गईं। टाईब्रेक मुकाबले में गोर्याचकिना ने झू जिनर को 1.5-0.5 से हराकर पहली बार विश्व रैपिड खिताब।
रिकॉर्ड बनने का मौका चूका
हंपी के लिए यह हार इसलिए भी ज्यादा पीड़ादायक रही क्योंकि अंतिम दौर में यदि वह युवा भारतीय खिलाड़ी बी. साविता श्री के विरुद्ध जीत दर्ज कर लेतीं तो नौ अंकों के साथ इतिहास रचते हुए तीसरी बार विश्व रैपिड चैंपियन बन जातीं, जो अब तक किसी महिला खिलाड़ी ने हासिल नहीं किया है।
कार्लसन का दबदबा कायम
पुरुष ओपन वर्ग में विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन ने अपना छठा विश्व रैपिड खिताब जीतकर एक बार फिर श्रेष्ठता साबित की। नार्वे के कार्लसन ने 10.5 अंकों के साथ खिताब जीता। रूस के व्लादिस्लाव आर्तेमिएव 9.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। भारत के अर्जुन एरिगेसी ने अंतिम दौर में रूस के एलेक्जेंडर शिमानोव को हराकर 9.5 अंक जुटाए और कांस्य पदक अपने नाम किया। विश्व चैंपियन डी गुकेश (8.5) 20वें, निहाल सरीन (8.5) 19वें और आर. प्रगनानंद (8.5) 27वें स्थान पर रहे।
Proud of Arjun Erigaisi for winning the Bronze medal in the open section at the FIDE World Rapid Chess Championship in Doha. His grit is noteworthy. Wishing him the very best for his future endeavours.@ArjunErigaisi— Narendra Modi (@narendramodi) December 29, 2025
Congratulations to Koneru Humpy, who finished strongly at the 2025 FIDE World Rapid Chess Championship in Doha, securing the Bronze medal in the women’s section. Her dedication towards the game is commendable. Best wishes for the endeavours ahead.@humpy_koneru— Narendra Modi (@narendramodi) December 29, 2025
