एरिगेसी-गुकेश ने कार्लसन के साथ बनाई संयुक्त बढ़त, कोनेरू हम्पी को भी मिली जीत
भारत के डी गुकेश ने रैपिड चैंपियनशिप में शानदार खेल जारी रखा है। उन्होंने दिग्गज मेगनस कार्लसन और अर्जुन एरिगेसी के साथ मिलकर बढ़त बना ली है। ...और पढ़ें
पीटीआई, दोहा: क्लासिकल प्रारूप के मौजूदा विश्व चैंपियन भारत के डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप के पहले पांच दौर के बाद विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन के साथ संयुक्त बढ़त पर हैं। इस तिकड़ी ने मैक्सिम वाचियर लाग्रेव और व्लादिस्लाव आर्टेमिएव के साथ 4.5 अंकों के साथ पहले दिन शीर्ष स्थान साझा किया।
कार्लसन शानदार फॉर्म में दिखे और उन्होंने चारों बाजी आसानी से जीती, लेकिन पांचवें और अंतिम दौर में एरिगेसी ने उन्हें ड्रॉ पर रोक दिया और दोनों ने 4.5 अंकों के साथ दिन का समापन किया। वहीं गुकेश ने पहले दौर में ड्रॉ से शुरुआत करते हुए शानदार वापसी की। इसके बाद उन्होंने चार जीत हासिल कर शीर्ष खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाई।
मुर्जिन के लिए मुश्किल हुआ दिन
विश्व रैपिड चैंपियनशिप के मौजूदा चैंपियन रूस के 18 वर्षीय वोलोडर मुर्जिन का पहला दिन काफी मुश्किल भरा रहा और वे सिर्फ दो अंक ही हासिल कर पाए। धीमी शुरुआत करने वाले खिलाड़ियों में आर प्रगनानंद भी शामिल रहे। उन्होंने पहले दौर का मैच तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद दो मैच ड्रा रहे। चौथे दौर में उन्हें काले मोहरों से खेलते हुए 150 से अधिक अंकों से कम रेटिंग वाले लेवान पैंटसुलाइया से हार का सामना करना पड़ा।
हम्पी को भी मिली जीत
वहीं महिला रैपिड चैंपियनशिप की मौजूदा चैंपियन कोनेरू हम्पी ने दो जीत और दो ड्रॉ के साथ तीन अंक हासिल किए। जबकि क्लासिकल चेस में महिला विश्व चैंपियन जू वेनजुन ने भी दिन का खेल तीन अंक के के साथ खत्म किया।
