Exclusive: इस बार किसी को नहीं मिलेगा खेल रत्न, हरमनप्रीत कौर-स्मृति मंधाना सहित इन 3 खिलाड़ियों के नाम पर हुई चर्चा

अभिषेक त्रिपाठी, जागरण। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इस बार किसी को नहीं दिया जाएगा। हालांकि, बुधवार को हुई चयन समिति की बैठक में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उप-कप्तान हार्दिक सिंह, वनडे विश्व कप विजेता टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन अंत में किसी के नाम पर सहमति नहीं बनी।

शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और डेकाथलीट तेजस्विन शंकर समेत 24 खिलाड़ियों के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए दिए गए हैं। मिडफील्डर हार्दिक टोक्यो ओलंपिक 2021 और पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। इस साल एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में भी वह शामिल थे।

आरती पाल का नाम लिस्ट में शामिल सूत्रों ने बताया कि खेल मंत्रालय से औपचारिक मान्यता मिलने के पांच साल बाद पहली बार योगासन खिलाड़ी आरती पाल का नाम भी अर्जुन पुरस्कार के लिए दिया गया है। आरती राष्ट्रीय और एशियाई चैंपियन है। एशियाई खेल 2026 में योगासन नुमाइशी खेल के रूप में शामिल होगा। चयन समिति ने बुधवार को हुई बैठक में अर्जुन पुरस्कार के लिए 21 अन्य नाम तय किए हैं।

चयन समिति में भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष गगन नारंग, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट और पूर्व हॉकी खिलाड़ी एम एम सोमाया शामिल हैं। उन्नीस वर्ष की देशमुख विश्व कप जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। शतरंज खिलाड़ी विदित गुजराती और तेजस्विन शंकर के नाम की भी अनुशंसा की गई है, जिन्होंने एशियाई खेल 2023 में रजत पदक जीता था और इस साल एशियाई चैंपियनशिप में भी दूसरे स्थान पर रहे।

शमी को मिला था अवॉर्ड दो बार विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता राइफल निशानेबाज मेहुली घोष, जिम्नास्ट प्रणति नायक और भारत की नंबर एक महिला बैडमिंटन जोड़ी त्रिसा जाली और गायत्री गोपीचंद के नाम की भी सिफारिश की गई है। इस सूची में कोई क्रिकेटर शामिल नहीं है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी यह पुरस्कार पाने वाले आखिरी क्रिकेटर थे जिन्हें 2023 में सम्मान मिला था।

देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के साथ प्रशस्ति पत्र, पदक और 25 लाख रूपये मिलते हैं, जबकि अर्जुन पुरस्कार के साथ 15 लाख रूपये दिए जाते हैं। पिछले साल चार खिलाड़ियों विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश, पुरुष हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और निशानेबाज मनु भाकर को खेल रत्न से नवाजा गया था।