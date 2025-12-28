भारतीय टीम से खेलने वाले पाक कबड्डी खिलाड़ी पर प्रतिबंध, विदेश में लहराया तिरंगा, पहनी टीम इंडिया की जर्सी
पाकिस्तान के एक कबड्डी खिलाड़ी पर विदेश में भारत की एक टीम का प्रतिनिधित्व करने के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में भारतीय झं ...और पढ़ें
पीटीआई, कराची: भारतीय कबड्डी टीम से खेलने वाले पाकिस्तान के जाने-माने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्ला राजपूत पर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन (पीकेएफ) ने अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। उबैदुल्ला इस महीने की शुरुआत में बहरीन में एक निजी टूर्नामेंट में एक भारतीय टीम के लिए खेले थे।
पीकेएफ ने शनिवार को एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद यह प्रतिबंध लगाया। फेडरेशन ने राजपूत को फेडरेशन या दूसरे संबंधित अधिकारियों से जरूरी एनओसी लिए बिना टूर्नामेंट में खेलने के लिए विदेश जाने का दोषी पाया।
इसलिए मिली सजा
पीकेएफ के सचिव राणा सरवर ने कहा कि राजपूत के पास अनुशासनात्मक कमेटी के सामने अपील करने का अधिकार है। सरवर ने कहा कि फेडरेशन ने इस बात को गंभीरता से लिया कि राजपूत न सिर्फ एनओसी के बिना विदेश गए, बल्कि उन्होंने भारत की एक टीम का प्रतिनिधित्व किया, उसकी जर्सी पहनी और एक मैच जीतने के बाद एक समय पर भारतीय झंडा अपने कंधों पर लपेट लिया।
उबैदुल्ला ने दावा किया है कि यह पूरी तरह से गलतफहमी थी और उन्हें कभी नहीं बताया गया था कि वह जिस टीम के लिए निजी टूर्नामेंट में खेलेंगे, वह एक भारतीय टीम होगी। लेकिन वह फिर भी एनओसी नियमों का उल्लंघन करने के दोषी हैं।
जीसीसी कप का मामला
जीसीसी कप के दौरान भारतीय जर्सी पहने और भारतीय झंडा लहराते हुए वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद राजपूत मुश्किल में पड़ गए थे। सरवर ने बताया कि एनओसी लिए बिना इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए दूसरे खिलाडि़यों पर भी प्रतिबंध और जुर्माना लगाया गया है।
