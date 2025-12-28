ट्रैकसूट और खाने पर सवाल: सांसद खेल महोत्सव फिरोजाबाद में पुरस्कार वितरण पर हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दाऊदयाल स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता के दूसरे और अंतिम दिन पुरस्कार वितरण समारोह में शनिवार शाम छह बजे हंगामा हो गया। जिससे पुरस्कार वितरण बीच में ही रोकना पड़ा। कुछ खिलाड़ियों को पुरस्कार भी नहीं मिल पाया। गुस्साए खिलाड़ियों ने मुख्य गेट बंद कर लिया। सूचना पर पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर मामला शांत कराया।

निर्धारित से कम खिलाड़ियों को पुरस्कार का देने का आरोप शनिवार को कुश्ती, कबड्डी, फुटबाल और जूडो की प्रतियोगिता हुई। जूनियर, सीनियर और सब जूनियर में महिला-पुरुष की तीन श्रेणी में कई स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद जिला क्रीड़ा अधिकारी मुकेश कुमार की देखरेख में पुरस्कार वितरण शुरू हुआ। कुछ ही खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित हो पाए थे। तभी कुछ खिलाड़ियों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। आरोप था कि विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार नहीं दिए जा रहे।

अंतिम दिन कुश्ती, कबड्डी, फुटबाल और जूडो की प्रतियोगिता वहीं पुरस्कार में दिए जा रहे ट्रैकसूट और लोअर-टीशर्ट की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। इसी बात को लेकर खिलाड़ियों ने हंगामा शुरु कर दिया। बीच में ही पुरस्कार वितरण समारोह को बंद करना पड़ा। खिलाड़ियों ने स्टेडियम का गेट लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। दो घंटे से ज्यादा समय तक हंगामा चलता रहा।