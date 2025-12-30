Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पूरा वेतन नहीं मिलने पर पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों ने दी चेतावनी, एफआईएच प्रो लीग का करेंगे बहिष्कार

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:38 PM (IST)

    पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ियों ने अपने हक की आवाज उठाते हुए अपने बचे हुए वेतन की मांग की है जो उन्हें मिला नहीं है। खिलाड़ियों ने कहा है कि अगर उन्हें पैसा ...और पढ़ें

    Hero Image

    पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ियों ने दी चेतावनी

    पीटीआई, लाहौर: पाकिस्तानी हॉकी टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने पूरा वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए फरवरी में होने वाले पुरुष एफआइएच प्रो लीग के दूसरे चरण का बहिष्कार करने की धमकी दी है। इन खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस महीने की शुरुआत में खेले गए मैचों के लिए पूरा दैनिक भत्ता नहीं दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राष्ट्रीय पुरुष टीम के कम से कम दो सदस्यों ने पुष्टि की कि पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) को स्पष्ट संदेश भेज दिया गया था कि यदि वित्तीय मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो कई खिलाड़ी एफआईएच प्रो लीग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

    मिला था आश्वासन

    एक खिलाड़ी ने कहा, हमें आश्वासन दिया गया था कि इस महीने की शुरुआत में अर्जेंटीना में प्रो लीग प्रतियोगिता के दौरान हमें प्रतिदिन 30,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। पिछले सप्ताह हमारे खातों में दैनिक भत्ता जमा तो कर दिया गया, लेकिन केवल 11,000 रुपये ही जमा किए गए जो सरासर धोखा है।

    पाकिस्तान ने इस महीने की शुरुआत में अर्जेंटीना में एफआइएच प्रो लीग में चार मैच खेले, जिनमें से सभी में उसे हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की टीम अब फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में चार मैच खेलेगी। पीएचएफ ने खिलाड़ियों को बताया है कि सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए दैनिक भत्तों का भुगतान पाकिस्तान खेल बोर्ड (पीएसबी) ने किया था, जिसकी नीति के अनुसार किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विदेश जाने वाले खिलाड़ियों को 40 अमेरिकी डॉलर का दैनिक भत्ता दिया जाता है।

    मिलना चाहिए भत्ता

    पीएचएफ के सचिव राणा मुजाहिद ने कहा, पीएचएफ की नीति के अनुसार खिलाडि़यों को प्रतिदिन 30,000 रुपये का भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रो लीग हाकी प्रतियोगिता के दोनों चरणों के लिए पीएसबी सारे खर्च का वहन कर रहा है, इसलिए हम इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।

    यह भी पढ़ें- Year Ender 2025: पूरे साल बजा म्हारे खिलाड़ियों का डंका, मुकेश जाजी के गानों पर थिरके देशवासी

    यह भी पढ़ें- बिहार जूनियर बालिका हाकी चैंपियनशिप टीम का चयन, जानिए... किनका-किनका है नाम