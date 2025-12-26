बिहार जूनियर बालिका हाकी चैंपियनशिप टीम का चयन, जानिए... किनका-किनका है नाम

जागरण संवाददाता, खगड़िया। कोसी कालेज खगड़िया के खेल मैदान में हाकी बिहार के तत्वावधान में आयोजित बिहार जूनियर बालिका हाकी टीम की चयन प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस मौके पर 18 सदस्यीय बिहार जूनियर बालिका हाकी टीम का चयन किया गया। जो असम के गुवाहाटी में 27 से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाली पूर्वी क्षेत्र अस्मिता जूनियर बालिका हाकी प्रतियोगिता में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी।

सोनम और नेहा का चयन हुआ है इस मौके पर हाकी बिहार की ओर से चयनकर्ता के रूप में अमर भारती, सुनील विक्रम, मनोज कुमार, शिवानी कुमारी, रानू, एवं विकास कुमार उपस्थित रहे। इस चयन प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से 50 से अधिक बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। 18 सदस्यीय टीम में खगड़िया के दो खिलाड़ी सोनम और नेहा का चयन हुआ है। इनसे टीम को बहुत उम्मीद है।

टीम में चयनित खिलाड़ी स्नेहा राज (कप्तान), आंचल कुमारी (गोलकीपर), शुकराना परवीन (गोलकीपर), बिजली कुमारी, पूजा कुमारी, नेहा कुमारी, निशु कुमारी, फैंसी खातून, क्षमा कुमारी, अंकिता कुमारी, सोनम कुमारी (सहरसा), अनु कुमारी, जुम्मी कुमारी, रतन प्रिया कुमारी, नंदिता कुमारी, पूजा कुमारी, प्रियंका एवं सोनम कुमारी (खगड़िया)। सभी ने बेहतर प्रदर्शन कर टीम में जगह बनाई है। सभी ने बधाई और शुभकामनाएं दी है।