Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार जूनियर बालिका हाकी चैंपियनशिप टीम का चयन, जानिए... किनका-किनका है नाम

    By Chitranjan Sangar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:58 AM (IST)

    कोसी कॉलेज खगड़िया के खेल मैदान में हॉकी बिहार के तत्वावधान में बिहार जूनियर बालिका हॉकी टीम की चयन प्रतियोगिता संपन्न हुई। 18 सदस्यीय बिहार जूनियर बा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जूनियर बालिका हाकी चैंपियनशिप को ले बिहार टीम का चयन संपन्न

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। कोसी कालेज खगड़िया के खेल मैदान में हाकी बिहार के तत्वावधान में आयोजित बिहार जूनियर बालिका हाकी टीम की चयन प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस मौके पर 18 सदस्यीय बिहार जूनियर बालिका हाकी टीम का चयन किया गया। जो असम के गुवाहाटी में 27 से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाली पूर्वी क्षेत्र अस्मिता जूनियर बालिका हाकी प्रतियोगिता में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनम और नेहा का चयन हुआ है

    इस मौके पर हाकी बिहार की ओर से चयनकर्ता के रूप में अमर भारती, सुनील विक्रम, मनोज कुमार, शिवानी कुमारी, रानू, एवं विकास कुमार उपस्थित रहे। इस चयन प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से 50 से अधिक बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। 18 सदस्यीय टीम में खगड़िया के दो खिलाड़ी सोनम और नेहा का चयन हुआ है। इनसे टीम को बहुत उम्मीद है। 

    टीम में चयनित खिलाड़ी

    स्नेहा राज (कप्तान), आंचल कुमारी (गोलकीपर), शुकराना परवीन (गोलकीपर), बिजली कुमारी, पूजा कुमारी, नेहा कुमारी, निशु कुमारी, फैंसी खातून, क्षमा कुमारी, अंकिता कुमारी, सोनम कुमारी (सहरसा), अनु कुमारी, जुम्मी कुमारी, रतन प्रिया कुमारी, नंदिता कुमारी, पूजा कुमारी, प्रियंका एवं सोनम कुमारी (खगड़िया)। सभी ने बेहतर प्रदर्शन कर टीम में जगह बनाई है। सभी ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। 

    18 सदस्यीय टीम में दो खिलाड़ी नेहा और सोनम खगड़िया के

    खगड़िया सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने चयनित खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता हेतु खेल पोशाक का वितरण किया। सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर हाकी खगड़िया के अध्यक्ष राजकुमार फोगला, हाकी खगड़िया के सचिव विकास कुमार आदि मौजूद रहे। सभी ने उम्मीद जताई कि टीम में खगड़िया के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहेगा। यहां के खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है। बिहार के सभी खिलाड़ियों से खेल प्रेमियों को काफी उम्मीद है। कहा कि- ये खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करेंगे। 