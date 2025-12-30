Year Ender 2025: पूरे साल बजा म्हारे खिलाड़ियों का डंका, मुकेश जाजी के गानों पर थिरके देशवासी

विष्णु कुमार, सोनीपत। साल 2025 जिले के लिए उपलब्धियों, गौरव और जन उत्साह से भरा रहा। खेल के मैदान से लेकर सांस्कृतिक मंचों तक और आस्था के केंद्रों से लेकर ऐतिहासिक धरोहरों तक, जिले ने हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई।

वर्ष भर जहां जिले के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पदकों की झड़ी लगाकर जिले का नाम रोशन किया, वहीं लोक संस्कृति और भक्ति स्थलों पर उमड़े जनसैलाब ने सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का काम किया। गायक मुकेश जाजी के गानों पर लोग थिरकते रहे। साल भर उनके गाने लोगों के दिलो दिमाग पर राज करते रहे।

खेल जगत में गूंजा सोनीपत का नाम इस साल सोनीपत के खिलाड़ियों का डंका देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बजा। पैरालिंपियन सुमित आंतिल ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 71.37 मीटर दूर भाला फेंक स्वर्ण पदक जीतकर भारत के साथ अपने जिले को भी गौरवान्वित किया।

सुमित की यह उपलब्धि न केवल युवाओं के लिए प्रेरणा बनी, बल्कि यह संदेश भी दिया कि कठिन परिस्थितियां कभी भी प्रतिभा की उड़ान को नहीं रोक सकतीं। वहीं हाॅकी के क्षेत्र में भी जिले के खिलाड़ी पीछे नहीं रहे। अभिषेक नैन ने हाकी एशिया कप-2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ‘बेस्ट प्लेयर आफ द टूर्नामेंट’ का खिताब अपने नाम किया। सुमित के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम ने आठ साल बाद जीत दर्ज की।

उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में छह गोल किए, जिसमें कजाखस्तान के खिलाफ चार और चीन के खिलाफ दो गोल शामिल हैं। उनकी फुर्ती, रणनीतिक खेल और नेतृत्व क्षमता की हर ओर सराहना हुई। अभिषेक की इस उपलब्धि से जिले में हाकी को नई पहचान और युवाओं में नया जोश मिला।

कुश्ती में भी दिखा दमखम कुश्ती, जो हरियाणा की पहचान मानी जाती है, उसमें भी सोनीपत के पहलवानों ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में जिले के पांच पहलवानों ने विभिन्न भार वर्गों में पदक जीतकर जिले की परंपरागत खेल विरासत को जीवंत रखा। इन पहलवानों की मेहनत और अनुशासन ने साबित कर दिया कि सोनीपत की मिट्टी आज भी चैंपियन पैदा कर रही है।

सांस्कृतिक रंग में रंगा शहर साल भर शहर सांस्कृतिक आयोजनों से गुलजार रहा। खासतौर पर लोकगायक मुकेश जाजी के गानों पर शहरवासी झूमते नजर आए। विभिन्न मेलों, कार्यक्रमों और उत्सवों में उनके हरियाणवी गीतों ने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इन सांस्कृतिक आयोजनों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि लोक संस्कृति और बोली को नई पीढ़ी से जोड़े रखने का भी काम किया।

सतकुंभा धाम व बाबा जिंदा धाम में उमड़ी आस्था वर्ष 2025 में धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का भी विशेष महत्व रहा। सतकुंभा धाम और मोई माजरी स्थित बाबा जिंदा धाम में पूरे साल श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहा। विशेष पर्वों पर दूर-दराज के राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। भंडारों, सत्संगों और धार्मिक अनुष्ठानों से इन धामों का वातावरण भक्तिमय बना रहा। इन धार्मिक स्थलों ने न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान की, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से स्थानीय व्यापार, परिवहन और सेवाओं को भी बढ़ावा मिला।

स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय बना आकर्षण का केंद्र इतिहास और विरासत के क्षेत्र में स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय ने वर्ष 2025 में विशेष पहचान बनाई। देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक और शोधार्थी संग्रहालय देखने पहुंचे। यहां प्राचीन काल की दुर्लभ तस्वीरें, ऐतिहासिक वस्तुएं, शिलालेख और सांस्कृतिक सामग्री सहेज कर रखी गई हैं, जो जिले के गौरवशाली अतीत की झलक प्रस्तुत करती हैं। स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरा। विद्यार्थियों, इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए यह ज्ञान का केंद्र बना रहा।

हरियाणवी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में छाए सोनीपत के कलाकार सोनीपत हरियाणवी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री का हब बनता जा रहा है। इस साल भी जिले के युवा हरियाणवी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में छाए रहे। शहर के रहने वाले मोहित भारती को बेस्ट रिजनल डायरेक्टर का अवाॅर्ड भी इस साल मिला। मोहित को यह सम्मान उनकी फिल्म विदेशी बहू के लिए मिला था। मुंबई में आयोजित समारोह में उनको अवाॅर्ड दिया गया था।

फिल्म में सोनीपत के कलाकार सुमन दहिया और सुनील मलिक भी बेहतर अभियान के लिए सराहना पा चुके हैं। मोहित ओटीटी प्लेटफार्म के लिए नौ फिल्में बना चुके हैं। उनका कहना है कि वह हरियाणवी इंडस्ट्री को पहचान दिलाने को लेकर प्रयासरत हैं। ऐसे में उन्होंने रिजनल सिनेमा को ही चुना है।

जल्द ही विदेशी बहू-2 भी रिलीज होने वाली है। वहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री में इस साल भी कलाकार छाए रहे। मुकेश जाजी के प्रोडक्शन हाउस में बने मेरा जी लागै सै बाबा मै गाने को पांच महीने में ही 71 मिलियन व्यूज मिल चुके है।