सोनीपत में एससी किसानों को ट्रैक्टर पर 3 लाख की सब्सिडी, 15 जनवरी तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, सोनीपत। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से जिले के अनुसूचित जाति के किसानों को 45 हार्स पावर या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर तीन लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान का मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। परिवार पहचान पत्र में किसान के नाम जमीन का रिकार्ड और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डा. पवन शर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से ट्रैक्टरों के लिए विशेष लक्ष्य तय किए गए हैं। यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या निर्धारित लक्ष्यों से अधिक होती है, तो लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा पारदर्शी ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।