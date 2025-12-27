Language
    नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर के रिसेप्शन में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, दिल्ली में लगा हस्तियों का मेला

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:28 PM (IST)

    भारत के दिग्गज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शादी के तकरीबन एक साल बाद अपनी रिसेप्शन पार्टी दी। करनाल में शुक्रवार को एक रिसेप्शन के बाद दूसरा रिसेप्शन आज दि ...और पढ़ें

    नीरज चोपड़ा के रिसेप्शन में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इसी साल जनवरी में नीरज चोपड़ा ने हिमानी मोर से शादी कर सभी को हैरान कर दिया था। किसी को भनक भी नहीं थी कि नीरज शादी करने वाले हैं। अब शादी के तकरीबन एक साल बाद दोनों की शादी का रिसेप्शन हुआ है। दोनों ने 26 दिसंबर को करनाल में रिसेप्शन दिया था और आज दिल्ली के द लीला पैलेस में दूसरा रिसेप्शन आयोजित किया गया।

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में नीरज के रिसेप्शन में कई हस्तियों ने हिस्सा लिया और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। करनाल में शुक्रवार को हुए रिसेप्शन में हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने भी शिरकत की थी।

    नीरज ने की थी मुलाकात

    नीरज और हिमानी ने कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी से उनके घर 7 लोक कल्याणा मार्ग पर मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने दोनों के साथ अपनी फोटो भी शेयर की थी। पीएम मोदी ने अपने एक्स पर लिखा था, "आज नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से अपने घर 7 लोक कल्याणा मार्ग पर मुलाकात की। हमने कई मु्द्दों पर बात की जिनमें खेल भी शामिल रहे।"

    नीरज और हिमानी ने इसी साल जनवरी में एक प्राइवे सैरेमनी में शादी की थी। हिमानी टेनिस खेलती थीं और उन्होंने न्यू हैम्पशर की फ्रैंकलिन पीयर्स यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में डिग्री भी की है। उन्होंने दिल्ली के मिरांडा हाउस से पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एज्यूकेशन की पढ़ाई भी की है।

    नीरज ने रचा था इतिहास

    नीरज एथलेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक-2020 में गोल्ड मेडल जीतकर ये काम किया था और इतिहास रचा था। पेरिस ओलंपिक-2024 में भी उनसे गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन वह सिल्वर मेडल ही लेकर आए थे। नीरज ने इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप, डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं।

