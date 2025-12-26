वेडिंग रिसेप्शन: पत्नी को लेकर ऐसा क्या बोले नीरज चोपड़ा? देर तक तालियों से गूंजता रहा हॉल, CM नायब ने दी शुभकामनाएं

जागरण संवाददाता, करनाल। ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और उनकी जीवन संगिनी हिमानी मोर की शादी के बाद करनाल का द ईडन होटल वीरवार को जश्न का गवाह बना। दिन से लेकर देर रात तक यहां दो भव्य आयोजन हुए। इनमें खेल, राजनीति और कला जगत की नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। हर पल ऐसा लगा मानो यह कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि परिवार और अपनों के बीच मनाया जा रहा उत्सव हो।

दोपहर के आयोजन में नीरज काले कोट-पैंट में और हिमानी लाल रंग के लहंगे में नजर आईं। दोनों हाथों में हाथ डाले जब हाल में दाखिल हुए तो मौजूद मेहमानों ने तालियों से स्वागत किया। दोनों के चेहरे पर एक नई शुरुआत की सहज खुशी साफ झलक रही थी।

शाम ढलते ही रिसेप्शन का रंग और गहरा हो गया। नीरज क्रीम रंग की शेरवानी में, जबकि हिमानी हरे लहंगे में मंच पर पहुंचीं। स्टेज पर उनकी वेडिंग शूट की झलकियां दिखाई गईं। कभी मुस्कान, कभी एक-दूसरे से धीमी बातचीत करते रहे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवदंपति को बुके और भगवान श्रीराम की प्रतिमा भेंट कर आशीर्वाद दिया। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली, मंत्री महीपाल ढांडा, हास्य कलाकार रेणु दुहन और लेखक संजीत सरोहा समेत कई अतिथियों ने शुभकामनाएं दीं।

इस शाम का खास आकर्षण रहा मुंबई से आए कलाकार आरसी पुरोहित द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट, इस पर लिखा था लव इज इन एयर। जैसे ही यह चित्र मंच पर दिखा तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। नीरज के सहज अंदाज ने जीता दिल एंकर के हल्के-फुल्के सवालों पर नीरज ने अपने सहज अंदाज से सबका दिल जीत लिया। शादी के बाद बदलाव पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा काम भाला दूर तक फेंकना है और अगर हिमानी का सपोर्ट रहेगा तो भाला और भी दूर जाएगा। इस जवाब पर हाल देर तक तालियों से गूंजता रहा।