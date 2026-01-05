National Boxing Championship: निकहत-लवलीना और मीनाक्षी ने जड़े विजयी पंच, सचिन और हितेश ने भी दिखाया दम
राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और मीनाक्षी ने अपने-अपने मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की। वहीं पुरुष वर्ग में सचिन सिव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन सोमवार को भारत के अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजों के मुक्कों का दम देखने को मिला। सोमवार को रिंग में मीनाक्षी हुड्डा, निकहत जरीन, लवलीना, सचिन, हितेश और अंकुश ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को 5-0 से पराजित किया।
चैंपियनशिप में सोमवार को 113 मुकाबले खेले गए। इसमें से रविवार को बचे 30 मुकाबले भी सोमवार को खेले गए। वहीं पुरुष वर्ग में 66 महिला वर्ग में 47 मुकाबले खेले गए। सोमवार को खेले गए मुकाबलों में से सबसे रोमांचक मीनाक्षी, लवलीना, निखत जरीन, अंकुश, हितेश और सचिन के रहे।
महिला मुक्केबाजों ने किया कमाल
महिला वर्ग में हुए मुकाबलों में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर मीनाक्षी ने आंध्र प्रदेश की ओर से 45-48 किग्रा भार वर्ग में तमिलनाडु की वी लक्षिया विजयन को 5-0 से हराया। असम से लवलीना ने 70-75 किग्रा भारवर्ग में पंजाब की कृषा वर्मा को, तेलंगाना से निखत जरीन ने 48-51 किग्रा भारवर्ग में चंडीगढ़ की निधि को 5-0 से हराया। इसी तरह यामिनी कनवार ने 45-48 किग्रा भारवर्ग में रेजीना को, अन्नू ने 45-48 किग्रा भारवर्ग में कशिश को हराया।
पुरुष वर्ग में इन खिलाड़ियों ने दिखाया दम
पुरुष वर्ग के मुकाबले में हिमांचल प्रदेश से अंकुश ने 50-55 किग्रा भारवर्ग में राजस्थान के सूरजभान को और एसएससीबी के सचिन ने 55-60 किग्रा भारवर्ग में मेघालय के तुषार को 5-0 से हराया। एसएससीबी से हितेश ने 65-70 किग्रा भारवर्ग में एसपीएसबी के अंकित को 5-0 से हराया। इन सभी खिलाडि़यों ने दूसरे राउंड में प्रवेश किया। इसके अलावा चैंपियनशिप में खेले गए अन्य मुकाबलों के विजेताओं ने भी दूसरे राउंड में प्रवेश कर गए।
