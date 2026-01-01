हरियाणा के स्कूलों में अब तैयार होंगे 'ओलंपिक चैंपियनट, हर जिले को मिला अपना एक्सीलेंस सेंटर
हरियाणा सरकार ने प्रत्येक जिले में स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है, जिन पर नए साल में काम शुरू होगा। विद्यार्थियों के रुझान और स्थान ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा का प्रत्येक जिला अब विशेष खेलों के रूप में पहचाना जाएगा। विद्यार्थियों के रूझान, खिलाड़ियों के पिछले इतिहास तथा क्षेत्रवासियों की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है।
नए साल में इन पर काम शुरू हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने यह तय कर दिया है कि किस जिले में किस खेल का स्पोर्ट्स एक्सीसेंस सेंटर खोला जाएगा। सिरसा जिले में क्रिकेट और झज्जर में फुटबाल के खेल के लिए स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
इसके लिए जिला स्तर पर पीएमश्री और मॉडल संस्कृति स्कूलों का चयन किया गया है, जिन्हें माडर्न खेल सुविधाओं से लैस किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए प्रत्येक जिले को एक-एक खेल अलाट किया गया है।यह योजना खेल विभाग के माध्यम से लागू की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के पांच स्कूलों में कुश्ती व पांच में बाक्सिंग और चार स्कूलों में बैडमिंटन के एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। क्रिकेट के लिए केवल सिरसा जिले को चुना गया है। फतेहाबाद के बैजलपुर स्कूल में हाकी का एक्सीलेंस सेंटर होगा।
खिलाड़ियों को मौसम की बाधा के बिना अभ्यास करने की सुविधा देने के लिए 15 जिलों में मल्टीपर्पज हाल का निर्माण किया जाएगा। इन हाल में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रेसलिंग, बाक्सिंग और कबड्डी जैसे खेलों की ट्रेनिंग दी जा सकेगी। फरीदाबाद के समयपुर और पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित स्कूलों में आधुनिक स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे।
शिक्षा विभाग ने चयनित स्कूलों की सूची और विस्तृत प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। बजट की मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य के लिए फंड जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले स्कूलों में इन केंद्रों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को अपने ही जिले में खेलों की बड़ी सुविधाएं मिल सकें।
किस जिले में तराशी जाएगी कौन से खेल की प्रतिभा
जिला का नाम- एक्सीलेंस सेंटर
अंबाला- बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस
भिवानी- वालीबॉल
चरखी दादरी- हैंडबाल
फरीदाबाद- स्वीमिंग पूल
फतेहाबाद- एस्ट्रोट्रफ हाकी ग्राउंड
गुरुग्राम- वालीबॉल
हिसार- बाक्सिंग व कबड्डी
झज्जर- फुटबॉल
जींद- रेसलिंग
कैथल- जूडो
करनाल- रेसलिंग व बैडमिंटन
कुरुक्षेत्र- रेसलिंग व बॉक्सिंग
महेंद्रगढ़- बॉक्सिंग
नूंह- रेसलिंग व बॉक्सिंग
पलवल- बॉक्सिंग
पंचकूला- स्वीमिंग पूल
पानीपत- कबड्डी
रेवाड़ी- बास्केटबॉल व कबड्डी
रोहतक- वेटलिफ्टिंग व रेसलिंग
सिरसा- बैडमिंटन व क्रिकेट
सोनीपत- रेसलिंग
यमुनानगर- वालीबॉल
