ग्रेटर नोएडा में अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ी राष्ट्रीय बाक्सिंग चैंपियनशिप, लापरवाही से शुभारंभ में देरी

आशीष, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में आयोजित होने वाली सात दिवसीय महिला-पुरुष वर्ग में एलीट राष्ट्रीय बाक्सिंग चैंपियनशिप अव्यवस्थाओं के भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चैंपियनशिप के शुभारंभ का समय दो बजे रखा गया था लेकिन अभी तक यहां रिंग भी तैयार नहीं हो पाई हैं।

आए हुए खिलाड़ी इधर-उधर बैठे नजर आए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने डा. मनसुख मांडविया व उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री डा. दयाशंकर मिश्रा को करना था। पहले दिन महिला व पुरुष वर्ग में 70 से 80 से मुकाबले खेले जाने हैं। इस प्रतियोगिता में भी देश के विभिन्न राज्यों से करीब 800 मुक्केबाज भाग ले रहे हैं।