Year Ender 2025: ट्रॉफी ही नहीं मेडल से भी भरा रहा यह साल, नीरज चोपड़ा ने फेंका रिकॉर्ड भाला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कुछ खट्टी-मीठी यादों के साथ साल 2025 अब खत्‍म होने जा रहा है। खेल के लिहाज से यह साल काफी फलीभूत रहा। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं भारत ने अन्‍य खेलों में भी झंडे गाड़े। भारतीय टीम ने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं मेडल पर भी कब्‍जा जमाया। भारत ने 2025 में एथलेटिक्‍स, वेटलिफ्टिंग, खो-खो, पैरा स्‍पोर्ट्स और राष्‍ट्रीय खेलों में परचम लहराया। इस साल भारत ने 3 इंटरनेशनल इवेंट में कुल 46 मेडल जीते।

वर्ल्‍ड पैरा एथलेटिक्‍स चैंपियनशिप में भारत ने इस बार 22 मेडल पर कब्‍जा जमाया। दिल्‍ली में हुए इस टूर्नामेंट में भारत ने 6 गोल्‍ड, 9 सिल्‍वर और 7 कांस्‍य पदक जीते। भारत का यह चैंपियनशिप में बेस्‍ट प्रदर्शन था। भारत पदक तालिका में 10वें नंबर पर रहा था।

गोल्‍ड मेडल सिमरन शर्मा: महिला 100 मीटर टी12

शैलेश कुमार: मेंस ऊंची कूट टी63

रिंकू हुड्ड: मेंस भाला फेंक एफ46

सुमित अंतिल: मेंस भाला फेंक एफ 64

संदीप सर्गर: मेंस भाला फेंक एफ 44

निषाद कुमार: मेंस ऊंची कूद टी47 सिल्‍वर मेडल सिमरन शर्मा: विमेंस 200 मीटर टी12

प्रीति पाल: महिला 200 मीटर टी35

एकता भयान: महिला क्‍लब थ्रो एफ51

दीप्ति जीवनजी: महिला 400 मीटर टी20

नवदीप सिंह: मेंस भाला फेंक एफ41

धरमबीर नैन: मेंस क्‍लब थ्रो एफ51

संदीप: मेंस भाला फेंक एफ44

योगेश कथुनिया: मेंस डिस्‍कस थ्रो एफ56

सुंदर सिंह गुर्जर: मेंस भाला फेंक एफ46 कांस्‍य पदक संदीप: मेंस 200 मीटर टी44

सोमन राणा: मेंस गोला फेंक एफ57

प्रवीण कुमार: मेंस ऊंची कूद टी64

प्रीति पाल: विमेंस 200 मीटर टी35

प्रदीप कुमार: मेंस चक्‍का फेंक एफ44

अतुल कौशिक: मेंस चक्‍का फेंक एफ57

वरुण सिंह भाटी: मेंस ऊंची कूट टी63 24 मेडल जीते रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गुमी में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ। 27 से 31 मई तक हुए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 26वें संस्करण में 43 देशों के 2000 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया। भारतीय एथलीट ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 8 गोल्‍ड, 10 सिल्‍वर और 6 ब्रॉन्‍ज सहित कुल 24 पदक जीते। भारत पदक तालिका में दूसरे नंबर पर था।