Year Ender 2025: संघर्ष से सफलता तक, आगरा के कार्तिक शर्मा ने आईपीएल में रचा इतिहास

जागरण संवाददाता, आगरा। वर्ष 2025 आगरा के खेल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ, जब शहर के होनहार विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा का चयन आइपीएल में हुआ। यह उपलब्धि सिर्फ एक खिलाड़ी के चयन की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, त्याग और अटूट संकल्प का जीवंत उदाहरण है।

आसान नहीं रहा सफर

महज ढाई वर्ष की उम्र से क्रिकेट का बल्ला थामने वाले कार्तिक का सफर आसान नहीं रहा। पिता मनोज शर्मा, जो स्वयं तेज गेंदबाज थे, चोट के कारण अपना करियर अधूरा छोड़ने को मजबूर हुए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि बेटे को बड़ा क्रिकेटर बनाकर अपना सपना पूरा करेंगे। आर्थिक तंगी ऐसी थी कि परिवार का खर्च बाबा की पेंशन से चलता था। बेटे के अभ्यास के लिए पिता ने पढ़ाना छोड़ा, मां राधा शर्मा ने गहने तक बेच दिए।