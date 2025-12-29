एरिगेसी ने मौजूदा चैंपियन कार्लसन को हरा किया बड़ा उलटफेर, कोनेरू हम्पी को लगा झटका
भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी ने फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन मैग्नस कार्लसन और नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराकर बड़ा उलटफेर किया।
पीटीआई, दोहा : शीर्ष भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी ने सोमवार को फिडे विश्व बिल्ट्ज शतरंज चैंपियनशिप में मजबूत एंडगेम तकनीक का प्रदर्शन करते हुए मौजूदा चैंपियन मैग्नस कार्लसन और दिग्गज उज्बेक खिलाड़ी नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराकर बड़ा उलटफेर किया।
11 राउंड के बाद एरिगेसी नौ अंकों के साथ फ्रांस के मैक्सिम वाशिए-लाग्रेव के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। विश्व नंबर एक कार्लसन नौवां विश्व ब्लिट्ज खिताब हासिल करने की कोशिश में हैं। हार के बावजूद अपनी 'कभी हार न मानने' वाली शैली के कारण खिताबी दौड़ में बने हुए हैं।
पीछे हैं डेनियल
एरिगेसी और वाशिए-लाग्रेव के ठीक पीछे रूस के डैनियल दुबोव, अमेरिका के फाबियानो कारुआना और चीन के यू यांगयी 8.5 अंकों के साथ मौजूद हैं। आठ अंकों पर आठ खिलाड़ी संयुक्त छठे स्थान पर हैं, जिनमें कार्लसन, खिताब के प्रबल दावेदार अलीरेजा फिरोजा और भारत के सुनीलदत्त नारायणन शामिल हैं।
भारत के आर प्रगनानंद और मौजूदा क्लासिकल विश्व चैंपियन डी गुकेश 7.5 अंकों के साथ 21 खिलाड़ियों के समूह में संयुक्त 14वें स्थान पर हैं। 22 वर्षीय एरिगेसी ने अब तक आठ जीत, दो ड्रॉ और एक हार दर्ज की है। सबसे अहम जीत नौवें राउंड में कार्लसन के विरुद्ध आई, जहां काले मोहरों से खेलते हुए नार्वे के स्टार को चौंका दिया। इसके बाद 10वें राउंड में अब्दुसत्तोरोव को हराकर वह शीर्ष पर आधे अंक की बढ़त बनाने में सफल रहे। हालांकि 11वें राउंड में कारुआना के खिलाफ ड्रॉ खेलने के कारण उन्हें अंक बांटने पड़े। मंगलवार को राउंड 14 से 19 तक मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके बाद शीर्ष चार खिलाड़ी सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे और फिर फाइनल खेला जाएगा।
महिला वर्ग में हंपी को झटका
महिला वर्ग में दो बार की विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी रविवार के रैपिड कांस्य के बाद ब्लिट्ज में उसी लय को बरकरार नहीं रख सकीं। 10 राउंड के बाद वह पांच अंकों के साथ चीन की तान झोंगयी के साथ संयुक्त 61वें स्थान पर हैं। हम्पी को दिन में पांच हार का सामना करना पड़ा। इस साल की महिला विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख छह अंकों के साथ संयुक्त 30वें स्थान पर रहीं, जबकि डी हरिका और आर वैशाली 5.5 अंकों पर हैं।
नीदरलैंड्स की अंतरराष्ट्रीय मास्टर एलिन रोबर्स 8.5 अंकों के साथ एकमात्र बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि रैपिड चैंपियन अलेक्जेंड्रा गोर्याचकिना आठ अंकों के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं।
