ओडिशा में मौत का कहर: अब नबरंगपुर जिले में हुए हादसे में तीन की मौत, एक घायल, बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई कार

ओडिशा में बीते कई दिनों से एक के बाद एक भयावह हादसे हो रहे हैं जिनसे जानमाल को अच्‍छा-खासा नुकसान पहुंच रहा है। गुुरुवार देर रात नबरंगपुर जिले के उमरकोट इलाके में एक कार के पेड़ से टकरा जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सड़क हादसे के बाद कार की ऐसी हो गई हालत।

जासं, अनुगुल। ओडिशा के नबरंगपुर जिले के उमरकोट इलाके में एक कार के पेड़ से टकरा जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। मृतकों की पहचान रायघर के छाताबेड़ा गांव के सुरेश मंडल, रायघर के सोनपुर गांव के गौरांग राय के रूप में की गई, जबकि एक अन्य की पहचान उमरकोट पुलिस स्टेशन के तहत राज्या गांव के सत्य रंजन बेपारी के रूप में की गई। घायल महिला की पहचान तारुलता बेपारी के रूप में हुई। बेकाबू होकर कार पेड़ से जा टकराई सूत्रों के मुताबिक, चारों गुरुवार देर रात घर जा रहे थे कि तभी उन्होंने अपनी कार से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। सुरेश, गौरांग और सत्य रंजन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तारुलता को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मामले से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। ओडिशा में लगातार हो रहे सड़क हादसे ओडिशा में इन दिनों सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। बीते 27 जून को मुंबई- कोलकाता राजमार्ग पर स्थित बरगढ़ जिला के टाऊन थाना अंतर्गत बराहगुड़ा में हुए सड़क हादसे में बलपुर के कुंजेलपाड़ा इलाके में सपरिवार रहने वाले चित्तरंजन दाश गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। चित्‍तरंजन ने मरणोपरांत अपना नेत्रदान कर अंधेरे में दिन काट रहे दो लोगों की जिंदगी रोशन कर गए। इसी दरमियान गंजाम जिले के दिगपहंडी प्रखंड के खेमुंडी काॅलेज के पास मौलाभांजा चौक पर हुए दो बसों की आमने-सामने की टक्कर में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शोक जताया है।

Edited By: Arijita Sen