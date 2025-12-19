ओडिशा विजिलेंस की कार्रवाई: रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए तहसीलदार, पूरी राशि जब्त
ओडिशा में विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक अतिरिक्त तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तहसीलदार रिश्वत की पूरी राशि के साथ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अनुगुल। जाजपुर जिले के बिंझारपुर में पदस्थापित अतिरिक्त तहसीलदार (प्रभारी) को ओडिशा विजिलेंस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए अधिकारी की पहचान प्रदीप्त कुमार सेठी के रूप में हुई है। विजिलेंस सूत्रों के अनुसार, सेठी एक आरओआर धारक से उसकी जमीन की सीमांकन प्रक्रिया कराने के बदले 30 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे।
रिश्वत की पूरी राशि बरामद
शिकायत के आधार पर विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और तय रकम लेते समय अतिरिक्त तहसीलदार को धर दबोचा। तलाशी के दौरान सेठी के कब्जे से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर जब्त कर ली गई।
आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा
इस संबंध में कटक विजिलेंस थाने में मामला दर्ज कर आरोपी अधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विजिलेंस टीम का नेतृत्व कर रहे अधिकारी ने बताया कि पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
यह भी पढ़ें- छतुआ आपूर्ति में रिश्वत: लांजीगढ़ की पूर्व सीडीपीओ मीना पात्रा दोषी करार, 4 साल की कैद
यह भी पढ़ें- मृत्यु के मुहाने पर आस्था की जीत, मंदिर के शिखर ने बचाई महिला की जान, जानिए महानदी में चमत्कारिक बचाव की कहानी
यह भी पढ़ें- चंदका वन में घायल नर हाथी की हालत नाजुक, वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।