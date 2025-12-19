ओडिशा विजिलेंस की कार्रवाई: रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए तहसीलदार, पूरी राशि जब्त

जागरण संवाददाता, अनुगुल। जाजपुर जिले के बिंझारपुर में पदस्थापित अतिरिक्त तहसीलदार (प्रभारी) को ओडिशा विजिलेंस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए अधिकारी की पहचान प्रदीप्त कुमार सेठी के रूप में हुई है। विजिलेंस सूत्रों के अनुसार, सेठी एक आरओआर धारक से उसकी जमीन की सीमांकन प्रक्रिया कराने के बदले 30 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे।

रिश्वत की पूरी राशि बरामद

शिकायत के आधार पर विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और तय रकम लेते समय अतिरिक्त तहसीलदार को धर दबोचा। तलाशी के दौरान सेठी के कब्जे से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर जब्त कर ली गई।