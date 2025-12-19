चंदका वन में घायल नर हाथी की हालत नाजुक, वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चंदका वन क्षेत्र में घायल अवस्था में घूम रहे एक नर हाथी को लेकर ओडिशा वन विभाग ने बचाव अभियान तेज कर दिया है। हाथी की बिगड़ती हालत और आसपास के इलाकों में मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने तीन विशेष रेस्क्यू टीमों का गठन किया है, जो हाथी की निगरानी और उपचार के लिए लगातार काम कर रही हैं।

टीम में अनुभवी वनकर्मी और चिकित्‍सक शामिल

वन विभाग के अनुसार, इस संयुक्त अभियान में चंदका रेंज, नंदनकानन जैविक उद्यान और ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी (ओयूएटी) के अनुभवी वनकर्मी और पशु चिकित्सक शामिल हैं। हाथी फिलहाल भालू वन और उससे सटे क्षेत्रों में विचरण कर रहा है।

स्थिति पर नजर बनाए रखने और किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि हाथी के ऊपरी बाएं पैर में गंभीर सूजन देखी गई है, जिससे उसके घायल या संक्रमित होने की आशंका है।

हाथी को ट्रैंक्विलाइज कर जांच की कोशिश

प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सूजन गोली लगने, तीर से घायल होने या किसी गंभीर संक्रमण के कारण हुई है। वास्तविक कारण का पता हाथी को ट्रैंक्विलाइज कर विस्तृत चिकित्सकीय परीक्षण के बाद ही चल सकेगा।



इससे पहले हाथी को ट्रैक करने के दौरान वह अचानक आक्रामक हो गया और वन कर्मियों पर दौड़ पड़ा। इस घटना में एक फॉरेस्टर समेत दो अन्य वनकर्मी घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है।