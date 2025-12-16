Odisha News: स्ट्रीट लाइट योजना में घोटाला, 9 लाख रुपए के गबन में जेई गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। केन्द्रापड़ा जिले के पट्टामुंडई ब्लॉक में स्ट्रीट लाइट विद्युतीकरण योजना के नाम पर सरकारी धन की हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया है।

ओडिशा विजिलेंस ने पट्टामुंडई ब्लॉक में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता (जेई) रत्नेश कुमार पांडेय को वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है।

विजिलेंस के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्ट्रीट लाइट विद्युतीकरण परियोजना का कार्य कराए बिना ही सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी जेई ने ग्राम पंचायत विकास निधि की राशि को अपने एसबीआई, पिपिली शाखा में संचालित व्यक्तिगत बैंक खाते में स्थानांतरित कर लिया।