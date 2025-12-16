Language
    Odisha TET 2025: बीएसई ने बदला पेपर-2 का समय बदला, अब शाम 4 बजे खत्म होगी परीक्षा

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:02 AM (IST)

    ओडिशा टीईटी 2025 के पेपर-2 के समय में बीएसई ने बदलाव किया है। परीक्षा अब शाम 4 बजे समाप्त होगी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ओडिशा ने परीक्षा के समय में ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बीएसई) ओडिशा ने 17 दिसंबर को राज्यभर में आयोजित होने वाली ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा (ओटीईटी) के समय में बदलाव किया है।

    बीएसई ओडिशा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ओटीईटी परीक्षा का पेपर-2 अब दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। पहले यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होनी थी।

    बोर्ड की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि ओटीईटी परीक्षा 2025 का पेपर-2 अब दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा, जो पहले दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित था।

    हालांकि, ओटीईटी परीक्षा 2025 का पेपर-1 अपने पूर्व निर्धारित समयानुसार सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक ही आयोजित किया जाएगा। वहीं, दिव्यांग अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षाओं में 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

    उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सेवारत और अभ्यर्थी शिक्षकों सहित कुल 1,60,379 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। यह परीक्षा 17 दिसंबर को राज्य के 452 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इनमें से 47,720 अभ्यर्थियों ने पेपर-1 के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि 1,12,659 अभ्यर्थी पेपर-2 की परीक्षा में शामिल होंगे।

    इस बीच, बोर्ड ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ओटीईटी प्रश्नपत्रों और ओएमआर शीट्स का वितरण शुरू कर दिया है। प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट्स को 30 जिलों में 40 अलग-अलग मार्गों पर 40 टीमों के माध्यम से नियंत्रण कक्षों तक भेजा जा रहा है। इनमें से 24 टीमें अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुकी हैं, जबकि शेष 16 टीमें आज अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगी।