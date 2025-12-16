Odisha TET 2025: बीएसई ने बदला पेपर-2 का समय बदला, अब शाम 4 बजे खत्म होगी परीक्षा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बीएसई) ओडिशा ने 17 दिसंबर को राज्यभर में आयोजित होने वाली ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा (ओटीईटी) के समय में बदलाव किया है। बीएसई ओडिशा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ओटीईटी परीक्षा का पेपर-2 अब दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। पहले यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होनी थी। बोर्ड की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि ओटीईटी परीक्षा 2025 का पेपर-2 अब दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा, जो पहले दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित था।

हालांकि, ओटीईटी परीक्षा 2025 का पेपर-1 अपने पूर्व निर्धारित समयानुसार सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक ही आयोजित किया जाएगा। वहीं, दिव्यांग अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षाओं में 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सेवारत और अभ्यर्थी शिक्षकों सहित कुल 1,60,379 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। यह परीक्षा 17 दिसंबर को राज्य के 452 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इनमें से 47,720 अभ्यर्थियों ने पेपर-1 के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि 1,12,659 अभ्यर्थी पेपर-2 की परीक्षा में शामिल होंगे।