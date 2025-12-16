Puri News: नशे के सौदागरों पर न्याय का बुलडोजर, SP प्रतिक सिंह के एक्शन से ड्रग माफियाओं में हड़कंप

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। नशे के अवैध कारोबार पर करारी चोट करते हुए पुरी जिला प्रशासन और पुलिस ने ड्रग माफिया के अवैध घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई नीलचक्र नगर इलाके में की गई, जिसने साफ संदेश दे दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। इस निर्णायक कदम के पीछे एसपी प्रतिक सिंह की कर्तव्यनिष्ठा, सख्त प्रशासनिक पकड़ और जीरो टॉलरेंस नीति साफ झलकती है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई ब्राउन शुगर तस्करी से जुड़े कुख्यात माफिया टिकि खान के ठिकानों पर की गई। लंबे समय से सक्रिय इस नेटवर्क के खिलाफ एसपी प्रतिक सिंह के नेतृत्व में ‘ऑपरेशन चक्र’ को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है।

इससे पहले भी इसी गिरोह से जुड़े कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा चुका है। मंगलवार को दो जेसीबी मशीनों की मदद से मकान गिराया गया, जबकि मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। एसपी प्रतिक सिंह की सख्ती और संवेदनशीलता का संतुलन:- पुरी में पदस्थापना के बाद से ही एसपी प्रतिक सिंह ने नशा तस्करी, संगठित अपराध और असामाजिक तत्वों के खिलाफ स्पष्ट रणनीति अपनाई है। वे जहां कानून के पालन में कठोर हैं, वहीं आम नागरिकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर उतने ही संवेदनशील भी। इसी संतुलन का नतीजा है कि जिले में नशे के कारोबारियों की कमर टूटती दिख रही है।

कार्रवाई के दौरान एसपी प्रतिक सिंह स्वयं स्थिति पर नजर बनाए रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नशे के कारोबार से समाज, युवा और आने वाली पीढ़ी बर्बाद होती है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कमाई से खड़े किए गए ढांचे कानून के दायरे में नहीं टिकेंगे और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रशासनिक इच्छाशक्ति का उदाहरण:- स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद प्रशासन की ऐसी इच्छाशक्ति देखने को मिल रही है। एसपी प्रतिक सिंह के नेतृत्व में पुलिस न केवल गिरफ्तारी कर रही है, बल्कि अपराध की जड़ों पर प्रहार करते हुए माफिया की आर्थिक रीढ़ भी तोड़ रही है। यह कार्रवाई उसी रणनीति का हिस्सा है। पूरी प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।