ओडिशा में बारिश ने मचाई तबाही! भूस्खलन से दो की मौत, मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का एलान
ओडिशा के गजपति जिले में भूस्खलन से दो ग्रामीणों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि दो अभी भी लापता हैं। मृतकों की पहचान त्रिनाथ नायक और लक्ष्मण नायक के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के गजपति जिले में हुए भूस्खलन में लापता हुए दो ग्रामीणों के मौत होने की पुष्टि हो गई है जबकि दो लोग अभी भी लापता हैं। दोनों मृतकों की पहचान बस्तिगुड़ा ग्राम पंचायत के त्रिनाथ नायक और मेरिपल्ली ग्राम पंचायत के लक्ष्मण नायक के रूप में हुई है।गजपति की ज़िला कलेक्टर मधुमिता ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर इसकी पुष्टि की।
इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की है।
उन्होंने ज़िला कलेक्टर से स्थिति की समीक्षा की और वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना को गजपति भेजकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करने का निर्देश दिया था। बस्तिगुड़ा में आर. उदयगिरि थाने के अंतर्गत ग्रामीण इलाके में लोग घर लौट रहे थे, तभी भारी चट्टानें गिरने से भूस्खलन हुआ था।
गजपति एसपी जतिंद्र कुमार पंडा ने कहा है कि हमने रात में जेसीबी लगाकर मृतकों के शव निकाले, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बुडिशिला गांव (आर. उदयगिरि) में एक और भूस्खलन से सड़क जाम हो गई थी, जिसे हमने साफ करा दिया है।
धारा पार करते समय हुआ हादसा
मोहना थाने के क्षेत्र में एक व्यक्ति धारा पार करते समय तेज बहाव में बह गया। बचाव कार्यों के बाद आज उसका शव बरामद हुआ है। इसी तरह मोहना के बंधगुड़ा गांव में भूस्खलन के दौरान नदी पार करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका शव सुबह निकाला गया, क्योंकि पहले बचाव संभव नहीं था।
लगातार बारिश से गजपति, रायगड़ा और कोरापुट जिलों में कई जगह भूस्खलन, जलभराव और यातायात बाधित हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई जिलों में अति भारी वर्षा के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया था, जिसके चलते प्रशासन ने पहले से एहतियाती कदम उठाए थे।
फिलहाल बचाव अभियान जारी है।सड़कें साफ करने और लापता लोगों की तलाश की जा रही है।इनमें रायगड़ा ब्लॉक के कार्तिक शबर (70) और उनके बेटे राजीव शबर भी शामिल हैं, जो भूस्खलन के बाद से लापता हैं।
यह भी पढ़ें- भुवनेश्वर में मूर्ति विसर्जन के दौरान तनाव! पथराव में 6 से अधिक घायल, एक की हालत गंभीर
यह भी पढ़ें- ओडिशा में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, कई जिलों में IMD का रेड अलर्ट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।