ओडिशा में बारिश ने मचाई तबाही! भूस्खलन से दो की मौत, मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का एलान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के गजपति जिले में हुए भूस्खलन में लापता हुए दो ग्रामीणों के मौत होने की पुष्टि हो गई है जबकि दो लोग अभी भी लापता हैं। दोनों मृतकों की पहचान बस्तिगुड़ा ग्राम पंचायत के त्रिनाथ नायक और मेरिपल्ली ग्राम पंचायत के लक्ष्मण नायक के रूप में हुई है।गजपति की ज़िला कलेक्टर मधुमिता ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर इसकी पुष्टि की।

इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की है। उन्होंने ज़िला कलेक्टर से स्थिति की समीक्षा की और वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना को गजपति भेजकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करने का निर्देश दिया था। बस्तिगुड़ा में आर. उदयगिरि थाने के अंतर्गत ग्रामीण इलाके में लोग घर लौट रहे थे, तभी भारी चट्टानें गिरने से भूस्खलन हुआ था।

गजपति एसपी जतिंद्र कुमार पंडा ने कहा है कि हमने रात में जेसीबी लगाकर मृतकों के शव निकाले, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बुडिशिला गांव (आर. उदयगिरि) में एक और भूस्खलन से सड़क जाम हो गई थी, जिसे हमने साफ करा दिया है।

धारा पार करते समय हुआ हादसा मोहना थाने के क्षेत्र में एक व्यक्ति धारा पार करते समय तेज बहाव में बह गया। बचाव कार्यों के बाद आज उसका शव बरामद हुआ है। इसी तरह मोहना के बंधगुड़ा गांव में भूस्खलन के दौरान नदी पार करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका शव सुबह निकाला गया, क्योंकि पहले बचाव संभव नहीं था।