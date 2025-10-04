ओडिशा में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, कई जिलों में IMD का रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा में भारी वर्षा और भूस्खलन से तबाही मची है राहत कार्य जारी हैं। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा और हिमपात की संभावना है। उत्तराखंड में भी वर्षा का क्रम जारी है कई जिलों में येलो अलर्ट है। बिहार और पंजाब में भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।

जागरण, नई दिल्ली। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले दो से तीन दिनों तक तेज हवा के साथ भारी से हल्की वर्षा का अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का गहरा असर ओडिशा में देखने को मिला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां भारी वर्षा और भूस्खलन ने कई इलाकों में तबाही मचाई है। भूस्खलन के कारण कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। जान-माल की भी क्षति हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत व बचाव कार्य चलाने को लेकर निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा के 7 जिलों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट और 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सात जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गजपति जिले में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। जिले के महेंद्रगिरि में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण फंसे 30 पर्यटकों को वन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाया गया।

उदयगिरि क्षेत्र में भूस्खलन के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। रायगढ़ प्रखंड के पेकट गांव के पास भूस्खलन के बाद दो लोग लापता हो गए हैं। ओडिशा के कई जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोरापुट-सुनाबेड़ा को जोड़ने वाले एनएच 26 पर पुल के ऊपर पांच फीट तक पानी भरने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। हिमाचल सोलन, सिरमौर और शिमला के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम या सामान्य वर्षा का अनुमान है।

प्रदेश में 4 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात व अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा और ओलावृष्टि का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 अक्टूबर को एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा और हिमपात की संभावना है। छह अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बावजूद प्रदेश में वर्षा का क्रम नहीं थमा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पहाड़ से मैदान तक बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को देहरादून समेत सात जिलों में आंशिक बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में गरज के साथ भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। जम्मू-कश्मीर जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार को गुलमर्ग के ऊपरी क्षेत्रों समेत पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में वर्षा हुई। जम्मू समेत कई इलाकों में तेज आंधी चलने से पेड़ और खंभे गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। राजौरी जिला में एहतियातन शुक्रवार को स्कूल बंद रखे गए।

बिहार बिहार में अगले तीन दिन तक मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पटना सहित प्रदेश में आंधी, वज्रपात के साथ कुछ स्थानों पर अति भारी एवं भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

चार एवं पांच अक्टूबर को उत्तर एवं दक्षिण बिहार के कुछ जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब पंजाब में तीन दिन तक भारी वर्षा को लेकर मौसम केंद्र चंडीगढ़ ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। पांच से सात अक्टूबर के दौरान विभाग ने भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। बंगाल बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

विभाग ने मछुआरों को बंगाल और ओडिशा तटों के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी के उत्तर और मध्य भाग में समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। तीन दिन स्थगित रहेगी माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी की यात्रा पांच से सात अक्टूबर तक भारी वर्षा के पुर्वानुमान को देखते हुए मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी और शिवखोड़ी की यात्रा स्थगित रखने का निर्णय लिया है। आठ अक्टूबर को दोनों यात्राएं सुचारू कर दी जाएंगी।