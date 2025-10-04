भुवनेश्वर में मूर्ति विसर्जन के दौरान तनाव! पथराव में 6 से अधिक घायल, एक की हालत गंभीर

भुवनेश्वर में मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा के दौरान हाथीपोखरी के पास दो गुटों में तनाव हो गया। नारेबाजी को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद पथराव और कांच की बोतलें फेंकी गईं जिसमें 6 से अधिक लोग घायल हो गए। राउसपटना दुर्गाकाली मेढ़ पर दरघाबाजार थाने के पास भी हमला हुआ। सड़क किनारे खड़ी बाइकें और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा के दौरान शुक्रवार देर रात करीब साढ़े एक बजे हाथीपोखरी के पास तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। झांझिरीमंगला भागवत पूजा समिति का मेढ़ जब हाथीपोखरी से गुजर रहा था, उस समय नारेबाजी की घटना को लेकर दो गुट आमने-सामने हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों में पथराव और कांच की बोतलें फेंकी गईं।

झांझिरीमंगला भागवत पूजा समिति का मेढ़ बीच में रुक गया, जबकि राउसपटना दुर्गाकाली मेढ़ आगे निकल गया। राउसपटना मेढ़ जब दरघाबाजार थाने के पास से गुजर रहा था, तब स्थानीय क्षेत्र के कुछ युवकों ने शोभायात्रा में शामिल युवकों पर हमला कर दिया।

इसमें 6 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सड़क किनारे खड़ी बाइकें तोड़फोड़ का शिकार हुईं और कई दुकानों के सामने लगे स्टॉल भी क्षतिग्रस्त हो गए। भारी तनाव फैलने के कारण राउसपाटना मेढ़ बीच रास्ते में रुक गया और लोग वहीं धरने पर बैठ गए।