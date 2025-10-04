Jamshedpur News: NH-49 पर अनियंत्रित बाइक वाहन से टकराई, ओड़िया यात्रा देखने जा रहे दो दोस्तों की मौत

बहरागोड़ा में दुर्गा पूजा पर ओड़िया यात्रा देखने जा रहे दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। एनएच-49 पर गड्ढे के कारण उनकी बाइक अनियंत्रित होकर एक वाहन से टकरा गई। सोमनाथ मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि धोनी पातर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।

जागरण संवाददाता, बहरागोड़ा/जमशेदपुर। दुर्गा पूजा का उल्लास बुधवार की देर रात दो परिवारों के लिए कभी न खत्म होने वाले मातम में तब्दील हो गया। बहरागोड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर सड़क के एक जानलेवा गड्ढे ने दो दोस्तों की जान ले ली। पूजा के अवसर पर आयोजित ओड़िया यात्रा देखने जा रहे इन युवकों की मोटरसाइकिल गड्ढे के कारण अनियंत्रित होकर एक अज्ञात वाहन से जा टकराई, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई।

यह दिल दहला देने वाला हादसा बुधवार रात करीब 11 बजे हुआ। मौदा गांव के रहने वाले सोमनाथ मुंडा और ईंटामुड़ा गांव के धोनी पातर, दोनों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर पास के खंडामौदा गांव जा रहे थे।

वहां दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजित ओड़िया यात्रा (एक तरह का लोकनाट्य) देखकर उन्हें घर लौटना था। लेकिन एनएच 49 पर रंगड़ो पुलिया के पास सड़क पर बना एक गड्ढा उनके लिए काल बन गया। गड्ढे में पड़ते ही उनकी तेज रफ्तार बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे अपने आगे चल रहे एक वाहन से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों दोस्त लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एनएचएआई की एम्बुलेंस से दोनों को बहरागोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।