Odisha News: पटाखा गोदाम में भयंकर धमाका! 1 की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल; CM ने किया मुआवजे का एलान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के गंजाम जिले के पुराने कटाक क्षेत्र के जियाकटा-छत्रपुर गांव में रविवार को हुई भीषण पटाखा विस्फोट की घटना के एक दिन बाद पुलिस ने अपने अभियान तेज कर दिए हैं।

इसमें आरोपी व्यापारी आलोक दत्ता टांडी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की गई।इस धमाके में दो लोगों की मौत हो गई थी, आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और एक महिला लापता है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

जानकारी के मुताबिक पुलिस टीमों ने बम निरोधक दस्ते और अग्निशमन विभाग के कर्मियों के साथ मिलकर आलोक दत्ता टांडी के एसबीआई कॉलोनी स्थित आवास और उसकी बहन के रुगुडिपाली में स्थित घर पर छापेमारी की।

इसके अलावा, नेशनल हाईवे-57 के किनारे दो अन्य स्थानों पर भी छापे मारे गए, जिन्हें पटाखा गोदाम के रूप में चिह्नित किया गया था।इन कार्रवाइयों के दौरान भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए।

सूत्रों ने बताया कि अग्निशमन विभाग ने आगे हादसे को रोकने के लिए जब्त किए गए माल को पानी में भिगोकर निष्क्रिय कर दिया। अधिकारियों ने बरामद सामग्री की कीमत 1 करोड़ रुपये से अधिक आंकी है।

वहीं दुसरी तरफ जियाकटा-छत्रापुर स्थित विस्फोट स्थल पर ढहे हुए गोदाम का मलबा हटाने के लिए तीन खुदाई मशीनें तैनात की गईं।आपातकालीन दल लापता लोगों की तलाश और आसपास के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं।

घायल ग्रामीणों का इलाज किया जा रहा है और विस्थापितों के लिए स्थानीय प्रशासन ने भोजन और आश्रय की व्यवस्था की है।

गोदाम मालिक टांडी फरार

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोदाम का मालिक आलोक दत्ता टांडी अभी भी फरार है।पुलिस का कहना है कि जिले के अन्य स्थानों पर भी उसने पटाखों का अतिरिक्त भंडार रखा हो सकता है। बौद्ध एसडीपीओ व्यक्तिगत रूप से बम निरोध और जब्ती अभियान की निगरानी कर रहे हैं।