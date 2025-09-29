Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Odisha News: ममिता मेहर हत्याकांड में CBI जांच की मांग तेज, आरोपी की बेटी ने लगाए सनसनीखेज आरोप

    By Sheshnath Rai Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:36 PM (IST)

    कालाहांडी की शिक्षिका ममिता मेहर हत्याकांड फिर सुर्खियों में है। परिजनों ने CBI जांच की मांग की है उनका आरोप है कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। आरोपी गोविंदा साहू की बेटी ने CM से मिलकर पिता की मौत को साजिश बताया है। ममिता की मां ने न्याय मिलने पर सुकून मिलने की बात कही और मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई।

    prefferd source google
    Hero Image
    ममिता मेहर हत्याकांड में CBI जांच की मांग तेज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, कालाहांडी। कालाहांडी की चर्चित शिक्षिका व प्रिंसिपल ममिता मेहर हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। मृतका के परिजनों ने नए घटनाक्रम के बाद सीबीआइ जांच की मांग तेज कर दी है।

    परिजनों का आरोप है कि अब तक मामले में उन्हें न्याय नहीं मिला है।वहीं, आरोपी दिवंगत गोविंदा साहू की बेटी लिपिका साहू ने भी सनसनीखेज खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात की और अपने पिता की मौत को साजिश करार दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं परिजन

    ओ टीवी से बातचीत में ममिता की मां ने कहा कि जबसे हमने अपनी बेटी को खोया है, तबसे हम लगातार दुख में जी रहे हैं।अगर न्याय मिलेगा तो हमें कुछ सुकून मिलेगा। हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारी तबीयत हमें सक्रिय रूप से मिलने की इजाजत नहीं देती।

    परिवार ने साफ कहा कि वे जल्द मुख्यमंत्री मोहन मोहन चरण से मुलाकात करेंगे।गौरतलब है कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा नेताओं ने इस केस में पूर्व बीजेडी गृहराज्य मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे।

    आरोपी की बेटी के गंभीर आरोप

    सीबीआइ जांच की मांग उस वक्त और तेज हो गई जब दिवंगत आरोपी गोविंदा साहू की बेटी लिपिका साहू ने सीएम माझी से मिलकर सनसनीखेज बयान दिया। लिपिका ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 में कांटाबांजी उप-जेल में उनके पिता की मौत एक सुनियोजित हत्या थी।

    उन्होंने कहा कि उनके पिता को बलि का बकरा बनाया गया, जबकि असली गुनहगार आज भी आजाद घूम रहा है।लिपिका ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस की यह पूरी कार्रवाई तत्कालीन बीजेडी सरकार के दबाव में की गई थी।

    पिता बोले—कुछ तो सच्चाई होगी

    ममिता के पिता ने कहा कि लिपिका और उनका परिवार जो कह रहा है, उसमें जरूर कुछ सच्चाई होगी।हमें तो अब तक वही जानकारी मिली है जो पुलिस ने दी है।हालांकि, स्थानीय आइआइसी इस मामले में हमारे प्रति सहयोगी रहे हैं।

    विवादों से घिरा हत्याकांड

    मामले की पृष्ठभूमि में जाएं तो ममिता मेहर और गोविंदा साहू के बीच विवाद उस समय बढ़ा जब ममिता ने साहू के अवैध संबंधों का सबूत जुटाया और उस लड़की को आगाह करने की कोशिश की। इसी के बाद साहू ने कथित रूप से ममिता की हत्या की साजिश रची।

    लगातार चर्चा में रहा है केस

    कभी राजनीतिक दबाव, कभी आरोपी की रहस्यमयी मौत और कभी जांच की धीमी रफ्तार के कारण। अब ममिता का परिवार और आरोपी की बेटी, दोनों ही न्याय की मांग कर रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Odisha Cabinet: CM माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक: चार प्रस्तावों को मिली मंजूरी, तारिणी पीठ का होगा कायाकल्प

    यह भी पढ़ें- ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का पर्दाफाश, झारखंड के 4 ठग सहित 10 गिरफ्तार