ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का पर्दाफाश, झारखंड के 4 ठग सहित 10 गिरफ्तार

राउरकेला में सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग नामक कंपनी द्वारा 30 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कंपनी 9 सदस्यों के समूह द्वारा संचालित थी। एक वृद्धा की शिकायत पर हाथीबाड़ी पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें झारखंड के भी लोग शामिल हैं। कंपनी नकली घरेलू सामग्री बेचती थी और लोगों से 2000 से 30000 रुपये तक वसूलती थी।

जागरण संवाददाता, राउरकेला। बिसरा व नुआगांव ब्लॉक के अलावा झारखंड से सटे गांवों में लोगों से सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक संस्था के जरिए 30 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई है। कंपनी के नाम पर 9 सदस्य वाला ग्रुप बनाया था जो इलाके में काम कर रहे थे। ऑनलाइन 25 हजार रुपये पैसा जमा करने के बाद सामान नहीं मिलने पर मांगो सोरेन नामक वृद्धा ने हाथीबाड़ी थाना में शिकायत दर्ज करायी इसके बाद इसका पर्दाफाश हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें चार पड़ोसी राज्य झारखंड, चार हाथीबाड़ी तथा दो बिसरा क्षेत्र के हैं। बिसरा इलाके के सफई अहमन ने सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रमुख बताकर 9 सदस्यीय ग्रुप बनाया था। इनके द्वारा दो साल से सुंदरगढ़ जिले में सक्रिय रुप से काम कर रहा था। नुआगांव क्षेत्र के सुमन टोप्पो नामक महिला का घर भाड़े में लेकर कार्यालय खोला गया था। इनके द्वारा गांव-गांव घूम कर गृहणियों को घरेलू उपयोग वाली नकली सामग्री बेची जा रही थी। इसमें ब्रांडेड कंपनी के लेबल लगे होते थे।

सामानों के एवज में लोगों से दो हजार से 30 हजार रुपये तक वसूला जाता था। 19 सितंबर को हाथीबाड़ी इलाके की एक वृद्धा को ठगी का शिकार बनाया गया था। उसके खाते से 25 हजार रुपये निकाले गए थे।