Cyclone Montha: ओडिशा के लिए आज रात भारी, मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। गंभीर चक्रवात ‘मोंथा’ धीरे-धीरे आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है और फिलहाल यह काकीनाडा से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में 15–17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विशेषज्ञ शरत साहू के अनुसार, यह तूफान मंगलवार की रात 9 बजे से 11 बजे के बीच काकीनाडा के पास भूमि स्पर्श (लैंडफॉल) करेगा।

