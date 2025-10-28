ओडिशा में ‘मोंथा’ चक्रवात का कहर: गजपति में मकान ढहा, 1 व्यक्ति घायल

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मंगलवार को चक्रवात मोंथा के प्रभाव से लगातार बारिश ने ओडिशा के गजपति जिले को प्रभावित किया।यह चक्रवात अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, भारी और लगातार वर्षा के कारण निचले और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, सड़क अवरोध और मकानों को नुकसान हुआ है।

सूत्रों ने बताया कि सोमवार शाम से ही गजपति जिले के मोहाना और आर. उदयगिरी ब्लॉक में गरज-चमक के साथ लगातार बारिश हो रही है। रातभर बारिश होने से कई क्षेत्रों में जलजमाव और छोटे भूस्खलन की घटनाएं हुईं। सड़क अवरोध और बचाव कार्य जमीनी रिपोर्ट के अनुसार, आर. उदयगिरी के पास सुंदराबा गांव में एक पेड़ गिरने से मुख्य सड़क अवरुद्ध हो गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। हालांकि, आर. उदयगिरी से ओडिशा फायर सर्विस की टीम सुबह-सुबह मौके पर पहुंची और पेड़ हटाकर यातायात बहाल कर दिया।

मकानों और संपत्ति को नुकसान इसी तरह, मोहाना में रात के दौरान एक मिट्टी का घर ढह गया। बताया गया कि इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ, हालांकि उसकी चोटें मामूली थीं। इसके अलावा, एक अन्य स्थानीय व्यक्ति का टिन की छत वाला घर तेज हवाओं से उड़ गया।

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी के मरने की खबर नहीं है, हालांकि संपत्ति का नुकसान व्यापक हुआ है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को चक्रवात शरण केंद्रों में स्थानांतरित किया है, जहां पका हुआ भोजन और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रशासन हाई अलर्ट पर गजपति जिला प्रशासन ने भूस्खलन संभावित और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उप-कलेक्टर, बीडीओ और तहसीलदार जमीनी हालात पर नजर रख रहे हैं और शरण केंद्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

पड़ोसी गंजाम जिले में भी चक्रवात मोंथा का असर फैलने लगा है। जिले के सभी 22 ब्लॉकों में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं।