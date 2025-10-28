Language
    ओडिशा में ‘मोंथा’ चक्रवात का कहर: गजपति में मकान ढहा, 1 व्यक्ति घायल

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:51 PM (IST)

    ओडिशा के गजपति जिले में चक्रवात 'मोंथा' के कारण भारी बारिश हुई, जिससे भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध हो गईं। मोहाना में एक घर ढह गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। गंजाम जिले में भी चक्रवात का असर देखा जा रहा है, जहाँ से 2,400 लोगों को निकाला गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है।

    Hero Image

    ओडिशा मेंं मोंथा चक्रवात का असर

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मंगलवार को चक्रवात मोंथा के प्रभाव से लगातार बारिश ने ओडिशा के गजपति जिले को प्रभावित किया।यह चक्रवात अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, भारी और लगातार वर्षा के कारण निचले और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, सड़क अवरोध और मकानों को नुकसान हुआ है।

    सूत्रों ने बताया कि सोमवार शाम से ही गजपति जिले के मोहाना और आर. उदयगिरी ब्लॉक में गरज-चमक के साथ लगातार बारिश हो रही है। रातभर बारिश होने से कई क्षेत्रों में जलजमाव और छोटे भूस्खलन की घटनाएं हुईं।

    सड़क अवरोध और बचाव कार्य जमीनी रिपोर्ट के अनुसार, आर. उदयगिरी के पास सुंदराबा गांव में एक पेड़ गिरने से मुख्य सड़क अवरुद्ध हो गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। हालांकि, आर. उदयगिरी से ओडिशा फायर सर्विस की टीम सुबह-सुबह मौके पर पहुंची और पेड़ हटाकर यातायात बहाल कर दिया।

    मकानों और संपत्ति को नुकसान

    इसी तरह, मोहाना में रात के दौरान एक मिट्टी का घर ढह गया। बताया गया कि इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ, हालांकि उसकी चोटें मामूली थीं। इसके अलावा, एक अन्य स्थानीय व्यक्ति का टिन की छत वाला घर तेज हवाओं से उड़ गया।

    स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी के मरने की खबर नहीं है, हालांकि संपत्ति का नुकसान व्यापक हुआ है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को चक्रवात शरण केंद्रों में स्थानांतरित किया है, जहां पका हुआ भोजन और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

    प्रशासन हाई अलर्ट पर

    गजपति जिला प्रशासन ने भूस्खलन संभावित और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उप-कलेक्टर, बीडीओ और तहसीलदार जमीनी हालात पर नजर रख रहे हैं और शरण केंद्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

    पड़ोसी गंजाम जिले में भी चक्रवात मोंथा का असर फैलने लगा है। जिले के सभी 22 ब्लॉकों में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं।

    चिकिटी और पतरापुर ब्लॉकों से करीब 2,400 लोगों को निकाला गया है, जहां पहले के चक्रवातों में भूस्खलन हुआ था। एनडीआरएफ, ओडीआरएएफ और फायर सर्विस की टीमें त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैनात हैं।

    चक्रवात मोंथा के प्रभाव में लगातार बारिश

    भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आंध्र तट के पास लैंडफॉल करने के बाद चक्रवात मोंथा उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका प्रभाव अब दक्षिण ओडिशा के जिलों—गजपति, गंजाम, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरी—तक फैल गया है।

    क्षेत्र में 60–70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंकों की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है।

