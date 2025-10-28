VIDEO: ओडिशा में दिखने लगा मोंंथा चक्रवात का असर, सागर में उठ रहीं बड़ी-बड़ी लहरें

ओडिशा में मोंंथा चक्रवात का असर दिखने लगा है, जिसके चलते समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बरती जा रही है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठा रहा है।

समुद्र तट पर उठ रहीं तेज लहरें