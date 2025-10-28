VIDEO: ओडिशा में दिखने लगा मोंंथा चक्रवात का असर, सागर में उठ रहीं बड़ी-बड़ी लहरें
ओडिशा में मोंंथा चक्रवात का असर दिखने लगा है, जिसके चलते समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बरती जा रही है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठा रहा है।
डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। मोंथा चक्रवात की वजह से ओडिशा अलर्ट पर है। आज इसका भारी प्रभाव देखा जा रहा है। समुद्र में तेज लहरें देखी जा रही हैं। चक्रवात Montha के असर से आज सुबह गंजाम जिले में समुद्र में तेज लहरें, तेज हवाएं और बारिश हुई।
स्थित को देखते हुए सरकार ने पहले ही लोगों के समुद्र तट पर जाने से रोक लगा दी है, इसमें मछुआरे भी शामिल हैं। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। राज्य में NDRF की टीमें मोर्चा संभाल चुकी हैं।
#WATCH | Odisha: Rough sea, strong winds and rainfall in Ganjam district this morning, due to the impact of cyclone #Montha— ANI (@ANI) October 28, 2025
Visuals from Aryapalli of Ganjam District. pic.twitter.com/SNRExjlOyi
