मलकानगिरी से कांग्रेस की 'गांधी पथ पर ओडिशा पदयात्रा' शुरू, एक साल में 314 ब्लॉक तक पहुंचने का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मलकानगिरी जिले की अंतिम सीमा मोटू मुगी प्वाइंट से गुरुवार से कांग्रेस पार्टी की ‘गांधी पथ पर ओडिशा’ पदयात्रा की शुरुआत हुई है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष भक्तचरण दास समेत कांग्रेस के सभी अग्रणी नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

मोटू में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर मोटूोमुगी प्वाइंट से पदयात्रा का शुभारंभ किया गया।

एक साल में ओडिशा के सभी ब्लॉकों में करेंगे पदयात्रा

मोटू में एक आमसभा के बाद कांग्रेस नेताओं ने करीब 70 किलोमीटर की पदयात्रा कर पेटेरू में रात्रि विश्राम करेंगे। बताया गया है कि शुक्रवार फिर पेटेरू से पदयात्रा आरंभ होगी।