    मलकानगिरी से कांग्रेस की 'गांधी पथ पर ओडिशा पदयात्रा' शुरू, एक साल में 314 ब्लॉक तक पहुंचने का लक्ष्य

    By Sheshnath Rai Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:59 AM (IST)

    मलकानगिरी जिले के मोटू मुगी प्वाइंट से कांग्रेस पार्टी ने ‘गांधी पथ पर ओडिशा’ पदयात्रा शुरू की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्तचरण दास और अन्य नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। भक्तचरण दास ने कहा कि वे एक साल में ओडिशा के सभी 314 ब्लॉकों तक पहुंचेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।

    कांग्रेस की गांधी पथ पर ओडिशा पदयात्रा मलकानगिरी से शुरू। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मलकानगिरी जिले की अंतिम सीमा मोटू मुगी प्वाइंट से गुरुवार से कांग्रेस पार्टी की ‘गांधी पथ पर ओडिशा’ पदयात्रा की शुरुआत हुई है।

    प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष भक्तचरण दास समेत कांग्रेस के सभी अग्रणी नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

    मोटू में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर मोटूोमुगी प्वाइंट से पदयात्रा का शुभारंभ किया गया।

    एक साल में ओडिशा के सभी ब्लॉकों में करेंगे पदयात्रा

    मोटू में एक आमसभा के बाद कांग्रेस नेताओं ने करीब 70 किलोमीटर की पदयात्रा कर पेटेरू में रात्रि विश्राम करेंगे। बताया गया है कि शुक्रवार फिर पेटेरू से पदयात्रा आरंभ होगी।

    अध्यक्ष भक्तचरण दास ने कहा कि इस 6,500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के माध्यम से हम आने वाले एक वर्ष के भीतर ओडिशा के सभी 314 ब्लॉकों तक पहुंचेंगे।

    पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि न्याय और समानता की लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई है। हम इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं।

