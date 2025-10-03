Language
    जगतसिंहपुर में भारी बारिश का कहर, दुर्गा पंडाल का लाइट गेट गिरने से 5 घायल

    By Sheshnath Rai Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:26 AM (IST)

    जगतसिंहपुर में भारी बारिश के कारण एक लाइट गेट टूट गया जिसके नीचे दबने से दो बाइक समेत 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बालिकुदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। तटीय क्षेत्र में बने गहरे अवदाब के कारण राज्य में भारी बारिश हो रही है जिसके चलते पुरी और जगतसिंहपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

    तटीय जिलों में भारी बारिश के साथ चल रही 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार की हवा। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कटक के बाद अब जगतसिंहपुर में लाइट गेट टूट गया है। बांस से बने गेट के नीचे दो बाइक समेत 5 लोग दब गए। सभी को बचाकर बालिकुदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

    खबर के अनुसार, तटीय क्षेत्र की ओर गहरा अवदाब बना है। इसके प्रभाव से राज्य में भारी बारिश हो रही है। पुरी और जगतसिंहपुर जिले के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है।

    भारी बारिश से हुआ हादसा

    तटीय जिलों में भारी बारिश के साथ 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार की हवाओं के बीच जगतसिंहपुर के बालिकुदा बाजार में यह हादसा हुआ।

    ऐसे में दुर्गा पूजा के लिए लगाया गया 30 फुट ऊंचा बड़ा लाइट गेट गिर पड़ा। गेट के नीचे दो बाइक समेत 5 से ज्यादा लोग दब गए।

    घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती

    गंभीर रूप से घायलों को निकालकर बालिकुदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर दमकल टीम पहुंची और कटर की मदद से बांस काटकर सड़क से हटाया गया।

