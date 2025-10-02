लापता को ढूंढने में चंडीगढ़ पिछड़ा, रिकवरी दर देश में सबसे कम, एनसीआरबी की रिपोर्ट से बच्चों की सुरक्षा की चिंता बढ़ी

चंडीगढ़ पुलिस लापता लोगों को खोजने में विफल रही है जिसकी रिकवरी दर देश में सबसे कम 17.9% है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 553 लापता बच्चों में से 327 का कोई सुराग नहीं है और 3280 लापता लोगों में से 2694 अभी भी लापता हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सबसे ज्यादा लड़कियां लापता हैं जबकि पंजाब की स्थिति भी चिंताजनक है।

रवि अटवाल, चंडीगढ़। लापता लोगों को ढूंढने में चंडीगढ़ पुलिस पिछड़ रही है। 17.9 प्रतिशत रिकवरी दर है, जो कि देश में सबसे कम है। यह खुलासा नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की ओर से जारी वर्ष 2023 की रिपाेर्ट से हुआ है। इससे बच्चों की सुरक्षा की चिंता बढ़ने लगी है।

रिपोर्ट के मुताबिक लापता 553 बच्चों में से 327 का अभी कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं, अगर बात पुरुषों और महिलाओं की करें तो 3280 में से 2694 अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की रिकवरी दर के मामले में चंडीगढ़ के बाद ओडिशा 20.2 प्रतिशत और पंजाब 21.4 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है।

रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ में वर्ष 2023 तक 327 बच्चे लापता था, जिनमें 141 लड़के व 186 लड़कियां हैं। वर्ष 2022 तक चंडीगढ़ में 362 बच्चे लापता था और फिर 2023 में 191 और बच्चे गुमशुदा हो गए। ऐसे में यह आंकड़ा 2023 में बढ़कर 553 हो गया। हालांकि इनमें से 226 बच्चों को ढूंढ निकाला गया था। फिर भी पुलिस के रिकार्ड में 2023 तक 327 बच्चे गुमशुदा थे।

बंगाल-ओडिशा में 11 हजार बच्चियां लापता, पंजाब के हाल भी चिंताजनक देशभर की बात करें तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सबसे ज्यादा बच्चियां लापता हो रही हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों राज्यों में मिलाकर 11820 बच्चियां 2023 तक लापता थीं। पश्चिम बंगाल में 5323 और ओडिशा में सबसे अधिक 6497 बच्चियां लापता थीं। वहीं, पंजाब की हालत चिंताजनक है। यहां वर्ष 2023 तक 2191 बच्चे लापता हुए थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। इनमें से 1298 तो बच्चियां ही थीं। वहीं, हरियाणा में 2023 तक 1871 बच्चे लापता थे जिनमें से 1266 बच्चियां थीं।