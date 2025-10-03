Language
    Odisha Police SI Exam: पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा में धांधली का पर्दाफाश, 3 दलाल समेत 114 अभ्यर्थी गिरफ्तार

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:06 AM (IST)

    संबलपुर में आगामी ओड़िशा पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा में गड़बड़ी का पर्दाफाश हुआ है। ब्रह्मपुर पुलिस ने 114 अभ्यर्थियों और 3 दलालों को गिरफ्तार किया है। ये अभ्यर्थी परीक्षा से पहले विजयनगरम में प्रश्नपत्र प्राप्त करने जा रहे थे जिसके लिए प्रति अभ्यर्थी 25 लाख रुपये देने की बात थी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है।

    ओडिशा से आंध्रप्रदेश जाते समय अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, संबलपुर। आगामी दिनों में होने वाले ओड़िशा पुलिस सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा से कुछ दिन पहले, ब्रह्मपुर पुलिस ने 114 अभ्यर्थियों और 3 दलालों को गिरफ्तार कर उक्त परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी का पर्दाफाश कर दिया है।

    बताया गया है कि ओड़िशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) की ओर से आगामी दिनों में पुलिस सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा की जानी है।

    इस परीक्षा से पहले, परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की एक अज्ञात सूत्र से गोपनीय सूचना मिलने के बाद ब्रह्मपुर एसपी विवेक सरवनन अपनी टीम के साथ ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमा के पास तीन एसी स्लीपर बसों को रोका।

    बस में सवार यात्रियों से पूछताछ और जांच पड़ताल ​​करने पर पता चला कि तीनों बसों में 117 यात्री सवार थे। इनमें से 114 यात्री ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी सब-इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए आवेदन किया था।

    एक साथ इतने अभ्यर्थियों को आंध्रप्रदेश जाते देख पुलिस को यह मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ और आगे की जांच पड़ताल की गई और पता चला कि ये 114 अभ्यार्थी भुवनेश्वर के बारामुंडा से तीन बसों में सवार हुए थे।

    इस तीन दलालों के साथ आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के एक अज्ञात स्थान पर जा रहे थे। ये तीनों दलाल अन्य एजेंटों की ओर से काम कर रहे थे।

    यह भी पता चला कि ये सभी आगामी पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने के एक संगठित अपराध में शामिल थे।

    अभ्यर्थियों की योजना विजयनगरम में गोपनीय प्रश्नपत्र गुप्त रूप से प्राप्त करने और फिर भुवनेश्वर वापस आकर परीक्षा देने की थी।

    इस उद्देश्य के लिए प्रति अभ्यर्थी 25 लाख रुपये की किस्त में भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें शुरुआत में 10 लाख रुपये और नौकरी पक्की होने पर बाकी के 15 लाख रुपये देने शामिल थे।

    जांच पड़ताल ​​के दौरान यह भी पता चला कि इस रैकेट में कई और एजेंट/दलाल शामिल हैं। इस अपराध के संबंध में ब्रह्मपुर पुलिस जिला के गोलंथरा पुलिस थाना में सभी 117 आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

    गिरफ्तार अभ्यार्थियों में 16 पश्चिम ओड़िशा के बरगढ़, बलांगीर, बऊद, कालाहांडी, नुआपाड़ा और सोनपुर जिला के हैं। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच कर रही है।

