    कोरापुट में भारी बारिश से बहा पुल, दो गांवों का संपर्क कटा; रेल यातायात भी प्रभावित

    By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:21 PM (IST)

    कोरापुट जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दशमंतपुर ब्लॉक में भारी नुकसान की खबर है जहां बालीघाट और बगेइपदर गांव को जोड़ने वाला पुल बह गया है। इससे ये गांव बाहरी दुनिया से कट गए हैं। निम्न दबाव के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है क्योंकि कोरापुट और डुमुरीपुट के बीच रेल पथ पर पत्थर गिरे हैं।

    कोरापुट में लगातार बारिश से बहा पुल। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। लगातार बारिश से कोरापुट जिले में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। विशेषकर निम्न दबाव जनित भारी वर्षा के कारण कोरापुट जिले के दशमंतपुर ब्लॉक के कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर है।

    गादिया गुड़ा पंचायत के बालीघाट और बगेइपदर गांव को जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल बारिश में बह गया। इसके चलते बालीघाट और बगेइपदर गांव बाहरी दुनिया से कट गए हैं।

    इसी तरह निम्न दबाव के प्रभाव से हो रही लगातार बारिश के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। कोरापुट और डुमुरीपुट के बीच रेल पथ की डाउन लाइन पर पहाड़ से पत्थर गिरने की सूचना मिली है।

    कोरापुट रेलवे स्टेशन से राहत दल घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका है। फिलहाल रेल यातायात सामान्य बताया जा रहा है।

    उधर, घाटगुड़ा के पास अस्थायी डायवर्शन पुल पर 5 फीट तक बारिश का पानी प्रवाहित होने से कोरापुट–विशाखापट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग-26 पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है।

    राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर सैकड़ों छोटे-बड़े वाहन फंसे हुए हैं।

