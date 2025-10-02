Language
    ओडिशा में असिस्टेंट BDO ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला, पारिवारिक विवाद के चलते उठाया खौफनाक कदम

    By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:49 PM (IST)

    ओडिशा के केन्दुझर जिले में एक सहायक बीडीओ ने पारिवारिक कलह के चलते अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। नंदीपड़ा थाना क्षेत्र के दनरा गांव में हुई इस घटना से सनसनी फैल गई है। आरोपी एबीडीओ देबी प्रसाद जेना घटना के बाद से फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के केंदुझर जिले में पारिवारिक विवाद के बाद एक असिस्टेंट बीडीओ ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और फिलहाल फरार है।

    नंदीपड़ा थाना क्षेत्र दनरा गांव में गुरुवार को हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में छापेमारी चल रही है।

    जानकारी के मुताबिक सहायक ब्लॉक विकास अधिकारी (एबीडीओ) देबी प्रसाद जेना ने पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है।

    जेना और उसकी पत्नी के बीच सुबह किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर जेना ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया।

    गंभीर हालत में महिला को पहले सालानियन अस्पताल और फिर भद्रक जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला खून से लथपथ हालत में घर में पड़ी मिली थी। ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

    घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों का कहना है कि एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी द्वारा इस तरह की घटना करना चौंकाने वाला है। जेना वर्तमान में भद्रक जिले के बंटा ब्लॉक में एबीडीओ के पद पर कार्यरत है।

    पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह घरेलू विवाद प्रतीत हो रही है। मामले की जांच जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।