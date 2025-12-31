शिकायतों के बाद लोहारका फ्लाईओवर पहुंचे सांसद औजला, देर रात निरीक्षण किया, निर्माण तेज होने व ट्रैफिक राहत की उम्मीद जगी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। लोहारका रोड फ्लाईओवर को लेकर लंबे समय से ट्रैफिक जाम, धूल-मिट्टी और अव्यवस्थित डायवर्जन की मार झेल रहे अमृतसरवासियों के लिए एक बार फिर राहत की उम्मीद जगी है। सांसद गुरजीत सिंह औजला देर रात अधिकारियों और इंजीनियरों की टीम के साथ खुद मौके पर पहुंचे और लोहारका फ्लाईओवर का निरीक्षण किया।

अचानक हुए इस निरीक्षण से निर्माण कार्य को लेकर सुस्ती और लापरवाही पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। निरीक्षण के दौरान सांसद औजला ने फ्लाईओवर के डिजाइन को लेकर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। वे सड़क के बीच खड़े होकर मौजूदा ट्रैफिक फ्लो को काफी देर तक देखते रहे और इंजीनियरों को जमीनी हालात के अनुसार जरूरी तकनीकी सुझाव दिए।

सांसद ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर अब लगातार सख्त निगरानी रखी जाएगी और लोगों को राहत दिलाने के लिए वे खुद सड़कों पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सांसद औजला ने बताया कि लोहारका रोड फ्लाईओवर एनएचएआई के बाइपास प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। लंबे समय तक काम रुके रहने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।