    मुक्तसर साहिब में कोहरे-ठंड का कहर, जीरो विजिबिलिटी के कारण सड़क-रेल यातायात ठप

    By Rajinder Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    श्री मुक्तसर साहिब में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। मंगलवार रात से चल रही सर्द हवाओं और धुंध के कारण दिनभर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। अ ...और पढ़ें

    धुंध के साथ चली तेज हवाओं से ठिठुरे लोग, दृश्यता भी रही कम (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। उत्तर भारत में धुंध और ठंड का कहर जारी है। जिला मुक्तसर में मंगलवार रात से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। जोकि बुधवार पूरा दिन चलती रहीं। वहीं सूर्यदेव भी धुंध की आगोश में रहें। जिसके चलते ठंड का प्रभाव अधिक रहा।

    दिन के समय अधिकतम तापमान 18 व न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि रात को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिली। पूरा दिन सर्द हवाओं से खास कर दोपहिया वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई।

    31 दिसंबर साल का अंतिम दिन होने के चलते कई लोग जश्न की तैयारियों को लेकर एक से दूसरे शहरों में जा रहे थे जिनको धुंध व सर्द हवाओं ने परेशान किया। उधर, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि पंजाब राज्य के बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, मानसा, मोगा, पठानकोट, रूपनगर, संगरूर, एसएएस नगर, शहीद भगत सिंह नगर, श्री मुक्तसर साहिब व तरनतारन जिलों में घना कोहरा छाएगा।

    उधर, धुंध के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते दिखे, दृश्यता कम होने के कारण रेल यातायात पर भी असर दिखा। उधर,ठंड और कोहरे के कारण लोगों में अस्थमा और अन्य सांस संबंधी समस्याएं बढ़ने का खतरा है।

    किसानों और मजदूरों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। ठंड में कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मुक्तसर के किसान जसदीप सिंह, हरजिंदर सिंह बराड़ ने कहा कि सुबह घनी धुंध व साथ में ठंडी हवाएं चलने से कृषि कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। पशुओं के लिए चारा व खेतों में अन्य कार्य वह सुर्य उदय होने पर करते हैं। जिस कारण शाम तक उनके काम खत्म नहीं होते और शाम को फिर से धुंध पड़ जाती है।