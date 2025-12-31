मुक्तसर साहिब में कोहरे-ठंड का कहर, जीरो विजिबिलिटी के कारण सड़क-रेल यातायात ठप

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। उत्तर भारत में धुंध और ठंड का कहर जारी है। जिला मुक्तसर में मंगलवार रात से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। जोकि बुधवार पूरा दिन चलती रहीं। वहीं सूर्यदेव भी धुंध की आगोश में रहें। जिसके चलते ठंड का प्रभाव अधिक रहा।

दिन के समय अधिकतम तापमान 18 व न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि रात को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिली। पूरा दिन सर्द हवाओं से खास कर दोपहिया वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई।

31 दिसंबर साल का अंतिम दिन होने के चलते कई लोग जश्न की तैयारियों को लेकर एक से दूसरे शहरों में जा रहे थे जिनको धुंध व सर्द हवाओं ने परेशान किया। उधर, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि पंजाब राज्य के बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, मानसा, मोगा, पठानकोट, रूपनगर, संगरूर, एसएएस नगर, शहीद भगत सिंह नगर, श्री मुक्तसर साहिब व तरनतारन जिलों में घना कोहरा छाएगा।