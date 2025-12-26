विशाखापट्टनम के रुशिकोंडा पैलेस का दीदार कब से कर सकेंगे आम लोग? सरकार जल्द लेगी फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित रुशिकोंडा पैलेस पर अंतिम फैसला जल्द ही आने वाला है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार इस महल का प्रयोग आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए करने की योजना बना रही है।

सरकार द्वारा इस समिति का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि यह संपत्ति जनहित में रहे, राज्य पर वित्तीय बोझ न बनी रहे। इसके साथ ही सरकार के लिए नियमित राजस्व भी दे।

बुधवार, 24 दिसंबर को राज्य सचिवालय में कैबिनेट उप-समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति को महल की स्थिति और इसके उपयोग के संभावित विकल्पों के बारे में जानकारी दी।

समिति को इस बारे में भी जानकारी दी गई कि ताज ग्रुप, द लीला पैलेस, एटमॉस्फियर कोर और फेमा सहित कई आतिथ्य समूहों ने संपत्ति को एक लग्जरी होटल में बदलने के प्रस्ताव दिए हैं।

हालांकि, समिति ने यह भी पाया कि यहां की मौजूदा इमारतें होटल के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं हैं। कुछ कंपनियों ने सुझाव दिया कि इस परियोजना को शुरू करने के लिए और भी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी।

कब से खुलेगा रुशिकोंडा पैलेस?

रुशिकोंडा पहाड़ी पर समुद्र के सामने बना रुशिकोंडा पैलेस परिसर आंध्र प्रदेश के सबसे चर्चित राजनीतिक विवादों में से एक है। इसे लेकर उप-समिति की अगली बैठक 28 दिसंबर को होगी। इस चर्चा से प्राप्त अंतिम प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद ही फैसला होगा कि इस पैलेस को कब से टूरिस्ट प्लेस के तौर पर शुरू किया जाएगा।