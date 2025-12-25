Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    28 दिसंबर को अयोध्या आएंगे आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, रामलला के करेंगे दर्शन

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:33 AM (IST)

    आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 28 दिसंबर को अयोध्या आएंगे। इस दौरान वे रामलला के दर्शन करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें आमंत्रित किया है। इस दौरान वह म ...और पढ़ें

    Hero Image

    28 दिसंबर को अयोध्या आएंगे आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू 28 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं। वह श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रण पर रामनगरी में पहली बार आ रहे हैं।

    बुधवार को यह जानकारी ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने पत्रकारों को दी है। उन्होंने बताया कि आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू रामलला का दर्शन-पूजन करने आ रहे हैं।

    वह 28 दिसंबर को ही सुबह महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से चल कर सुबह लगभग साढ़े 11 बजे राम जन्मभूृमि परिसर में पहुंचेंगे और दोपहर ढाई बजे तक परिसर का भ्रमण कर मंदिर की निर्माण शैली के बारे में जानेंगे और अन्य मंदिरों का भी अवलोकन करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में पकड़े गए 3 रोहिंग्या घुसपैठिये, IB और आर्मी इंटेलिजेंस ने कई घंटे की पूछताछ