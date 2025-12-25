28 दिसंबर को अयोध्या आएंगे आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, रामलला के करेंगे दर्शन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू 28 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं। वह श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रण पर रामनगरी में पहली बार आ रहे हैं।

बुधवार को यह जानकारी ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने पत्रकारों को दी है। उन्होंने बताया कि आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू रामलला का दर्शन-पूजन करने आ रहे हैं।

वह 28 दिसंबर को ही सुबह महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से चल कर सुबह लगभग साढ़े 11 बजे राम जन्मभूृमि परिसर में पहुंचेंगे और दोपहर ढाई बजे तक परिसर का भ्रमण कर मंदिर की निर्माण शैली के बारे में जानेंगे और अन्य मंदिरों का भी अवलोकन करेंगे।