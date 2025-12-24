Video: पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी के बर्थडे पर पार्टी कार्यकर्ता ने गर्भवती महिला को मारी लात, पुलिस ने निकाली परेड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध प्रदेश पुलिस ने एक युवक को अच्छा सबक सिखाया। मंगलवार, 23 दिसंबर को आंध्र प्रदेश पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे व्यक्ति की परेड निकाली, जिस पर एक गर्भवती महिला पर हमला करने का आरोप लगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनता के भारी आक्रोश के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने यह कदम उठाया। युवक पर गर्भवती महिला को लात मारने का आरोप लगा था। पूर्व सीएम रेड्डी के जन्मदिन पर मचा बवाल आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी का जन्मदिन 21 दिसंबर को मनाया गया। पूर्व सीएम के बर्थडे सेलिब्रेशन में एक गर्भवती महिला ने युवक से पटाखे जलाने से मना किया। गर्भवती महिला के विरोध पर युवक ने उसे लात मार दी। ये घटना राज्य के श्री सत्य साई जिले की है।