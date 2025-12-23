Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामलला की मंडल पूजा में शामिल होंगे आंध्र प्रदेश के CM एन. चंद्रबाबू नायडू, 27 से 31 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू अयोध्या में रामलला की मंडल पूजा में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरा ...और पढ़ें

    Hero Image

    रामलला की मंडल पूजा में शामिल होंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री।

    रमाशरण अवस्थी, अयोध्या। प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जाने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर विविध अनुष्ठानों के साथ रामलला की मंडल पूजा भी संपन्न होगी। यह पूजा रामजन्मभूमि परिसर में स्थित यज्ञशाला में पेजावर मठ के पीठाधीश्वर स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ के नेतृत्व में 27 से 31 दिसंबर तक होगी। मंडल पूजा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी सम्मिलित होंगे। उनके सपत्नीक अयोध्या आने की संभावना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतिष्ठा द्वादशी का मुख्य आयोजन 31 दिसंबर को होगा। इसके मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। अनुष्ठानों में रक्षा मंत्री को मुख्य यजमान बनाने की भी तैयारी है।

    जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के पश्चात 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी तिथि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की थी। तिथि के अनुसार श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ इसी वर्ष 11 से 13 जनवरी तक मनाई थी।

    इसी वर्ष फिर पौष शुक्ल द्वादशी की तिथि 31 दिसंबर को पड़ रही है। इस अवसर पर ट्रस्ट ने पांच दिवसीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। ये आयोजन 29 दिसंबर से दो जनवरी तक होंगे, जिसमें रामलला के महाभिषेक के साथ रामकथा, सांस्कृतिक कार्यक्रम व धर्मग्रंथों का पाठ-परायण शामिल है।

    इसके साथ 27 से 31 दिसंबर तक रामलला की मंडल पूजा का भी आयोजन प्रस्तावित है। यह पूजा ट्रस्टी स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ स्वयं संपन्न कराएंगे। इसके लिए वह दो दिन पूर्व अयोध्याधाम में पहुंच जाएंगे। इसी पूजा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के मुख्य यजमान के रूप में शामिल होने की संभावना है।

    ये होती है मंडल पूजा

    मंडल पूजा में भगवान श्रीराम और उनके पंचायतन में सम्मिलित सभी देवों व उनके परिकरों की विधिवत पूजा की जाती है। इसे कई वैदिक विद्वान मिल कर संपन्न कराते हैं और प्रतिदिन दो बार पूजा होती है। पूजन करने वाले आचार्य सात्विक भोजन करते हैं और रुद्राक्ष या तुलसी की माला धारण करते हैं।

    प्रतिष्ठा द्वादशी के आयोजनों के लिए अंगद टीले पर हुआ भूमि पूजन

    प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर होने वाले विविध अनुष्ठान तो मंदिर परिसर में होंगे, जबकि रामकथा व सांस्कृतिक कार्यक्रम रामजन्मभूमि परिसर से ही सटे अंगद टीला परिसर में संपन्न होंगे। सोमवार को श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अंगद टीला पर भूमि पूजन किया।

    पूजन के पश्चात धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पंडाल, मंच और साज-सज्जा शुरू हो गयी। भूमि पूजन में ट्रस्टी डा. अनिल मिश्र, आयोजन की केंद्रीय समिति के सदस्य नरेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त जिला होम्यापैथी अधिकारी डा. चंद्रगोपाल पांडेय, धनंजय पाठक, हेमेंद्र, चंदन आदि भी उपस्थित रहे।

    अंगद टीला परिसर में सभी कार्यक्रम 29 दिसंबर से दो जनवरी तक चलेंगे। वहीं, मंदिर के गर्भगृह में रामलला का महाभिषेक, श्रृंगार, भोग व प्रकाट्य आरती पूर्वाह्न 9.30 से प्रारंभ होकर दोपहर तक चलेंगे। इस आयोजन का सजीव प्रसारण दूरदर्शन करेगा।